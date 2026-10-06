（综合讯）中国男星任嘉伦代表剧作包括《锦衣之下》《周生如故》《无忧渡》等，稳坐小生之位。近日网上却有传他将入驻红果短剧平台，将成为短剧演员。

日前红果短剧平台出现了一个带有官方“蓝V认证”的“任嘉伦账号”，不仅顶着艺人的本名与肖像，还标榜代表作为《锦衣之下》。由于事出突然，任嘉伦的粉丝后援会第一时间发声辟谣，指该账号是恶意冒充的“高仿号”（冒充名人的账号）。据悉，有网民向红果客服求证，客服表示该账号经过认证，不是高仿。

面对甚嚣尘上的舆论，任嘉伦工作室10月5日发声明，称任嘉伦从未在红果注册、运营或委讬第三方操作该争议认证账号。声明还指出，该账号未经授权使用任嘉伦姓名、肖像，做虚假认证，已侵害任嘉伦的权益。

任嘉伦工作室的声明，将红果平台极其不严谨的身份审核漏洞、客服的错误回应狠狠打脸。红果短剧平台目前已紧急将该假冒认证账号下架并清空。

实际上，目前红果短剧平台已成为了中国追剧主流。最新调查显示，三大播剧平台腾讯、爱奇艺及芒果，每天活跃观众人数加起来都不及红果，但因为红果的制作预算低，大多起用的是之前没没无名、想进演艺圈的新生代演员。而部分在红果演出名号或有杰出表现的演员，才开始获陆剧制作方青睐，获得演陆剧的机会。

因此，当任嘉伦的“认证账号”出现在红果时，他的粉丝才会立刻驳斥、质疑是仿冒账号，认为他没必要去演红果短剧，而且与红果合作的演员，账号会标示“已入驻”，此次具有争议的账号并没有。