赛车引擎声尚未响彻滨海湾，新加坡已先迎来追星热潮！

2026年F1新加坡大奖赛将于10月9日至10月11日举行，除了赛事，多名中、韩、泰艺人也将到访，参与车队合作及品牌活动；林俊杰、CORTIS、The Killers、Lana Del Rey和Janet Jackson等歌手则将轮番登台，让赛场内外星光闪耀。

台湾资深艺人徐乃麟日前在IG分享新加坡行，晒出与妻子在金沙酒店的合照，身旁可见F1赛车展示车。他写道“来新加坡，刚好遇上F1”，率先感受整座城市都为赛车热身，也形容F1不只是一场比赛，更是全城共同参与的盛事。他还向粉丝推荐，有机会到新加坡一定要亲身感受F1的魅力。

周子瑜的到来令粉丝格外期待。（取自网络）

随着赛事一步步逼近，艺人到访消息也陆续传出，TWICE成员周子瑜将为Atlassian Williams F1 Team与动漫“DAN DA DAN”的跨界合作亮相；IVE成员张员瑛、演员丁海寅及CNBLUE成员郑容和，也将参与Tommy Hilfiger与Cadillac F1的活动。

丁海寅、张员瑛，以及郑容和将来新参与活动。（取自网络）

Felix和粉丝分享为F1做的准备。（取自网络）

Stray Kids成员Felix则与粉丝分享，原本想在新加坡F1期间带来惊喜，却不小心先透露了部分计划。他说自己已申请国际驾照，方便在海外开车，并预告将有惊喜，笑称会尽力“表现得帅一点”，让粉丝更加期待。

龚俊也将于F1活动期间来新。（取自龚俊官微）

目前已知将参与大奖赛车季活动的韩国艺人包括河智苑、东方神起成员昌珉、SHINee成员珉豪，以及Alpha Drive One成员Sangwon等。

昌珉、珉豪与河智苑，将参与大奖赛车季活动。（取自网络）

另外，中国艺人龚俊工作室公布的行程显示，他将于10月10日至12日在新加坡参加F1活动，粉丝期待他在国际赛场的时尚亮相。

泰国艺人方面，Got7成员BamBam、Fourth Nattawat、Pond Naravit，以及Bible Wichapas到时也将现身本地赛车主题活动。

林俊杰CORTIS等开唱 The Killers隔八年回归

今年的F1演出阵容也为赛事添足看点。本地金曲歌王林俊杰与韩国男团CORTIS将登上Padang舞台；暌违8年回归的The Killers、首度在新加坡开唱的Lana Del Rey，以及流行天后Janet Jackson将在赛事期间呈献精彩演出。

多组艺人齐聚本地，粉丝除了期待赛车，也盼能在这场年度盛事的场内场外与偶像相遇。