（综合讯）已故一代洪拳宗师、香港导演刘家良的入室弟子，活跃于上世纪八九十年代港产动作片的资深龙虎武师何麦（Mark Houghton），于10月5日凌晨在香港突发心脏病离世，终年64岁。刘家良遗孀翁静晶随后通过社媒证实噩耗。

何麦出生于英国，年轻时因观看刘家良执导的邵氏武打电影，对中国功夫和洪拳产生了近乎痴迷的浓厚兴趣。1988年，他经朋友介绍赴港拜访刘家良，在现场展示了自己的洪拳功底，当即获得刘家良的赏识，并受邀参演电影《新最佳拍档》，从此改写一生。

何麦（左）年轻时因观看刘家良（右）执导的邵氏武打电影，对中国功夫和洪拳产生了近乎痴迷的浓厚兴趣。（互联网）

后来他正式踏入香港电影圈，外形高大、一头金发的他，加上扎实的洪拳底子，成为银幕上观众最熟悉的“洋反派”和“王牌打手”。他更曾与成龙、洪金宝等功夫明星交手。不过，他曾坦言，自己不远万里来到香港，从不求成为大红大紫的明星，纯粹是出于对刘家良及武术的崇拜。他也被视为刘家良洪拳的重要传人，并被列为黄飞鸿第五代传人。

何麦不仅是一名敬业的龙虎武师，他也担任武术指导和动作场面设计，累计参与《逃学威龙2》《皇家师姐5》等超过60部电影。

除了演艺事业，他也曾从事保镖工作，曾在好莱坞明星Sylvester Stallone（史泰龙）及Arnold Schwarzenegger（阿诺舒华辛尼加）访港期间担任随身保保镖。

不过，长年从事高危险动作演出让何麦付出不少代价，身上有不少伤势。2000年左右，他逐渐退出电影幕前工作，将更多时间投入武术教学与传承。2005年，在刘家良支持下，何麦于香港成立“刘家洪拳馆”，正式肩负起传承师门武术的责任。他也曾投入纪录片及动作电影制作，如通过“Hands of Lau”记录刘家良的武术及电影传承，以及以自身经历为主题的纪录片“I Am the White Tiger”，回顾自己从英国青年一路成为香港武行、武术家的历程。

何慈茵（后）自五岁起便跟随父亲习洪拳。（取自艺人社媒）

如今他骤然离世，但他的武术精神并未消散，女儿何慈茵（Charlene Houghton）从小在父亲耳濡目染下，自五岁起便跟随他学习洪拳。近年何慈茵继承父业，作为香港新生代知名武术女演员活跃于演艺圈，在《飞虎3壮志英雄》《逆天奇案2》等多部港剧中都有出色动作演出，将父亲的衣钵与武德精神在幕前继续延续。