（综合讯）由中国花旦谭松韵、男星刘学义主演的中国古装剧《兰香如故》播出后收获亮眼的口碑，也让两位演员受到瞩目。随着剧集的热播，近日网上也传出原本的女主角人选是一线女星杨紫，她因三个原因最终未出演，才有了后来谭松韵与《兰》的缘分。

据传在剧集筹备初期，《兰》最初接触的女主人选是杨紫，剧中饰演沈嘉兰一角的青年时期演员李熙媛，也被指长得更像杨紫。不过，杨紫最终没有接演，而是选择演出《家业》《生命树》两部剧。

杨紫过去演出《香蜜沉沉烬如霜》《长相思》等多部古偶剧，据悉她一直希望能打破舒适圈，因此对《兰》的宅斗题材比较不感兴趣，选择接下大女主经商题材的《家业》。

此外，有指杨紫也期盼转换赛道，因此除了同为古装剧的《家业》，她还突破形象接下了《生命树》，挑战饰演巡山队的女警，携手胡歌对抗破坏自然生态的盗猎者。原本外界对于她是否能撑起角色有许多讨论，开播后证明她因此剧成功转型，更以此剧夺下白玉兰最佳女主角奖。

除了事业上的规划，网传杨紫没接演《兰》还有另一个八卦原因。杨紫与刘学义过去合作《天乩之白蛇传说》《青云志》时曾传绯闻，为了避免不必要的舆论干扰，她选择在工作中保持适当的距离。