（台北讯）56岁台湾主持人陶晶莹（陶子）最近重返校园，攻读新加坡国立大学的中文EMBA课程。日前她在主持的飞碟联播网节目《陶色新闻》中大吐重当学生的“苦水”，直呼课程内容极度烧脑，甚至要在短短四天内，学完相当于两年分量的会计学。

陶晶莹在节目中分享，此次前往新加坡进修，第一门课就遇上了有名师称号的左罗教授教授会计学。让非商业背景出身的她震惊的是，教授竟在短短四天内，把两年分量的会计学全部教完。

陶晶莹苦笑表示，课程不仅进度飞快，第四天上午还要求分组报告，下午直接进行笔试。此外，每个学生桌上都有专属的超大名牌，教授随时会点名发问，让她直呼“连打瞌睡都不敢”。

面对高强度的填鸭式教学，陶晶莹坦言第一天上课时完全听不懂，处于快崩溃的状态。她直呼：“第一次觉得脑浆好像空了一半，使用量很大！”

谈起为何会报读课程，陶晶莹透露，全是因为有一次在飞机上遇到一名年轻女孩，得知对方在进修AI相关课程，让她决定也跨出舒适圈去学习。

进修旅程的另类收获

尽管课业压力极大，但陶晶莹也大开眼界。她透露班上可谓卧虎藏龙，同学全是来自各大企业的高阶主管或老板，包含富邦集团、电子公司、干细胞诊所等各界精英。

这群大老板不仅上课认真，下课后的体力更是惊人，甚至还组了足球、网球、篮球和爬山等社团。更有趣的是，同学间的交流也充满“含金量”，陶晶莹笑说，她在同学群组里得知了一档股票，跟着买进后竟然连续涨了五天，意外成为这趟进修之旅的另类收获。

她也提到校方治学相当严谨，每堂课长达一个半小时，且出席率必须达到75%否则无法毕业。为节省学生外出用餐的时间，学校还贴心包办了早、午餐。