久未公开露面的中国艺人赵薇两周后将来新加坡！她将于10月20日（星期二）傍晚7点半，现身义安城户外广场（Ngee Ann City Civic Plaza），出席国际顶尖发型设计大师Kim Robinson（金罗敏申）精心打造的“黄金时代”（The Golden Age）高级发型秀。

自淡出大众视线以来，她的一举一动都备受瞩目。除了赵薇，当晚的盛会星光璀璨，受邀出席的艺人还包括新加坡阿哥李南星、赖怡伶、宋怡霏、包勋评、UFM100.3 DJ罗克敏等。

实际上，赵薇与Robinson交情匪浅。她于2010年4月在狮城诞下爱女之后的一个月，便亮相好友在当时在文华购物廊举行的画展开幕礼，同场出席的还有乐坛天后林忆莲。如今时隔多年，在赵薇鲜少露面的情况下，她再次选择为这位老友的里程碑之作站台，足见两人的友谊有多深厚。

除了赵薇，当晚的盛会星光璀璨，受邀出席的艺人包括新加坡阿哥李南星。（档案照）

Kim Robinson首度公开50年高定珍藏

她将出席的这场活动，是Robinson凝聚了半个多世纪的时尚履历、美学沉淀与私人收藏，向经典时尚年代致敬的一场特别演绎。

鲜为人知的是，Robinson不仅是享誉国际的顶尖发型大师，更是一名资深的高级定制时装收藏家。在过去超过50年里，他悉心收集了逾800件高定华服，每一件藏品都承载着一段属于时尚、人物与时代的传奇故事。届时，这些可媲美博物馆馆藏的珍贵高定制服饰与珠宝将一同首次展示。