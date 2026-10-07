在演艺圈的度量衡里，12年是一个完整轮回，标志着一个阶段的闭环，也预示着全新节点的开始。

10月12日将迎来27岁生日的李凯馨，一转眼已经入行12年。15岁那年，她凭借香港知名导演许鞍华执导的苹果（Apple）广告《老唱片》出道。这一路走来，她从“可爱甜美”蜕变为“成熟沉稳”，也在历经一年多前的风雨后，破茧成蝶。

接受《联合早报》访问时，李凯馨在电话那头爽朗地笑称，偶尔仍会觉得自己停留在18岁，似乎还没追上时间的脚步：“有时在录视频自我介绍，会不小心说‘我是李凯馨，我今年十……26岁’，哈哈。”

李凯馨起步于中国影视行业黄金爆发期。2015年入行，短短两年内便与黎明、张丰毅等赫赫有名的前辈合作，并在《问题餐厅》《班长大人》《强风吹拂》等剧中担纲主角。她坦言：“出道时，有很多人说我起点特别高，不仅接拍的戏，合作的也都是很好的团队，我一直很庆幸。”

乘着行业黄金时代的东风，2018年至2020年成为她演艺生涯中最毫无顾虑、肆意绽放的巅峰期。她不仅主演《我的波塞冬》《暖暖，请多指教》等多部剧作，更凭借2020年网络电影《倩女幽魂：人间情》中的聂小倩一角，让不少观众记住她的名字。

当时的李凯馨心无旁骛，把所有热忱都留给了镜头，“那时候我过得非常好，甚至没有任何艺人的思维。比如经纪人经常提醒我要‘营业’（更新社媒），但我讨厌拍照，总觉得把戏拍好就行了，为什么还要做那么多其他的事？”

她经常从一个剧组无缝切换到下一个剧组，几乎没有时间回家，连养的猫都“三年多没怎么见过”。在入行短短四五年内，她便累积约10部中国影视作品，且大多担纲主角或关键角色。

李凯馨入行几年便在多部影视作品中担纲主角，包括网络剧《问题餐厅》（左起），与张云龙合作的网络剧《我的波塞冬》，以及跟陈星旭搭档的网络电影《倩女幽魂：人间情》。（取自艺人、剧集和电影微博）

努力撕掉可爱标签

蓬松的长卷发，清亮灵动的双眸，笑起来时眉眼弯弯——在很多人眼中，李凯馨的外形青春而甜美。不过她坦言，早期其实一直想撕掉“可爱”的标签。

她说，当时受限于年龄和外形，接到的大多是甜美活泼的角色。尽管她渴望挑战独立女性的角色，甚至曾为反派试镜，却屡因形象不符，无缘出演。有好几次录制节目时，她也无法演唱自己喜欢的歌，只能唱一些不擅长的可爱曲风。

随着阅历与年龄的增长，李凯馨2024年拍摄《掌中刃》《赴山海》时，迎来转型契机，开始接触成熟、沉稳的角色。可是，演惯了甜美戏路，如何展现“沉稳”反成了考验。她坦言：“我有时会不小心演得太活泼，拍戏时几乎全程‘夹着屁股’在演，脑子里都在琢磨怎么显沉稳。一松懈就会露出小动作，必须时刻克制自己。”

李凯馨2024年拍摄古装剧《掌中刃》，剧中饰演的顾鱼落，是她入行以来第一个相对成熟沉稳的角色。（取自艺人微博）

那几年，李凯馨的戏一部接一部，直到突如其来的冠病疫情，才让她停下了脚步。

在长达一两年的“停工”状态中，她起初非常焦虑，常常会胡思乱想：“完了，我是不是要没工作了？”但也是在那段日子里，她慢慢学会认真生活、重建社交。

“那时候很多艺人都待在北京，我开始试着去认识一些朋友。以前觉得自己的社交圈非常小，工作了那么久，好朋友却没几个。后来我学会了社交、出去玩、看世界。”

不为迎合他人而委屈自己

今年7月底，李凯馨在Instagram写下一段内心剖白，直言这两年看尽了脸色与人情冷暖，但仍由衷感谢那些选择离开、不信任她、不喜欢她，或不曾给她机会的人。谈及当下的心境，她坦言，在演艺圈待久了，逐渐意识到，并非每一段关系都能永远维持原状，学会接受并适时放手也是成长一部分。

李凯馨说，过去较容易在意他人眼光，如今她拒绝为了迎合别人的期待而委屈自己。当然，她也清楚“做自己”不等于不顾及他人，而是更加明确自己的底线与界限，也更愿意为自己的选择负责。

刚入行时，她是个大大咧咧的“E人”（外向型），如今却觉得自己变成了“I人”（内向型）。她说：“我现在特别安静，也不太敢出门，没了以前的大胆和冲动。”

现在面对任何事，她都会顾前思后，理性地权衡得失与后果，不再让感性和冲动牵着走。这种转变也体现在她面对舆论的态度上——过去看到网上的流言蜚语，她总忍不住想回复，如今已能坦然无视。

对于过往的一切，她甘之如饴。若能给15岁的自己写一封信，她不会给出任何建议：“若我给了建议，她遇不到这些挫折，便不会真正长大。就让她去体验，去探索吧。”

“辱华风波”陷事业低谷

起落浮沉皆是演艺圈常态。

李凯馨说，自己演艺生涯的最低谷，无疑是2025年5月。当时，她因前助理恶意剪辑并合成录音，卷入莫须有的“辱华风波”，瞬间被推上风口浪尖。最终，法律还了她清白——同年7月，她的名誉维权案胜诉，前助理公开致歉，她与成毅合作的《赴山海》也顺利播出。

如今旧事重提，李凯馨并不避讳：“那场风波是我事业最低点，我没想到会引发那么大的反响。”那几个月里，她努力让自己像平时一样生活：画画、写歌，每天把自己打扮得漂漂亮亮的，然后再卸妆睡觉。

对她来说，最难受的并不是网上的误解与谩骂，而是一份愧疚。

“有太多看得起我、期待我拿出成绩的人。我的经纪人、我的公司、我的粉丝，他们每天都在等待我的消息。当时我没有什么戏播出，加上影视大环境不是很景气，项目开得不多，好不容易接到一部好戏，当下觉得怎么偏偏会遇到这样的事情？”

名誉维权案胜诉后，李凯馨担任主演之一的武侠剧《赴山海》也顺利播出。（取自艺人微博）

在最艰难的时候，李凯馨感恩公司坚定地站在她身后。她说：“那是我入行以来第一次打官司。我知道有的人肯定会说：‘哎呀，她也打官司了。’我只想着：我让我妈失望了。我在这里打拼，也是希望妈妈可以在新加坡抬起头。”

她透露，当时一个人在北京，为了不让妈妈权怡凤担心、承受压力，她拒绝让妈妈过来陪伴自己。她独自面对舆论，默默消化情绪：“我只想专心地调整好自己的状态和情绪，不想再让任何人失望。”

当时我就想，那就勇敢地去‘撞墙’吧，再难的墙也去撞。即使现在撞得满头是血，我相信总有一天一定会撞出头。——李凯馨

心疼妈妈被恶言中伤

最让李凯馨骄傲的是，在那段煎熬的日子里，她一滴眼泪也没掉过。

她说，这并非因为自己有多勇敢，而是她始终铭记着初心：“当时我就想，那就勇敢地去‘撞墙’吧，再难的墙也去撞。即使现在撞得满头是血，我相信总有一天一定会撞出头。”

尽管社媒账号大多已交由经纪公司打理，网上的冷言冷语“看多了，来来去去也就那几句”，但有些刺耳的话依旧伤人；尤其是看到妈妈也一同被恶语中伤，她仍会觉得难过。她说：“我还是想保护妈妈，也希望可以给她争面子。”

李凯馨现在面对任何事都会顾前思后，理性地权衡得失与后果，不被感性和冲动牵着走。（经纪公司提供）

外界或许觉得，那场突如其来的风波，给李凯馨一路上升的事业按下了暂停键。但她自己倒很看得开，从不纠结“要是没出事，今天会不会更红”的假设，而是相信一切都是最好的安排。

对她而言，生命里遇到的每件事、每个人，都能教会自己一些东西。即使风平浪静，演艺之路也未必能一帆风顺。“我觉得早点遇到挫折反而是好事……以后碰到更大的事，我就知道该怎么成熟地去面对。”

经此一遭，她不仅收获了勇气，也多了一份释然。她豁达地说，人总得有历练才会长大，自己也成熟了不少：“以前我妈最会讲‘心灵鸡汤’，现在换我给她灌‘鸡汤’，我都快变成她的心灵导师了，哈哈。”

权怡凤不干预不搀扶 李凯馨：妈妈教会我独立

在很多人眼里，“星二代”意味着捷径与庇护；但对李凯馨来说，权怡凤不干预、不搀扶的教育方式，反而培养了她独立坚韧的个性。

李凯馨坦然接受“星二代”的标签，因为妈妈是艺人，这是无法否认的事实。她从小在剧组长大，看着妈妈拍戏、背台词，耳濡目染之下走到了镜头前，也早早学会在片场如何待人处事。她笑着说：“我妈脾气比较大，跟我不太一样，哈哈。她很自我、很自信，谁都别想惹她！”

李凯馨（左）从小在剧组长大，看着妈妈权怡凤拍戏、背台词，耳濡目染之下也一步步走到镜头前。（经纪公司提供）

即便权怡凤从未在片场手把手教过她，更不曾带她去见导演，但李凯馨觉得，从小接触到的这一切，如今都成了她在这个行业扎根的底气。

在她眼里，权怡凤是个严格的母亲，而“独立”是妈妈给她上的最重要一课。每当她遇到问题，妈妈从不插手，也很少安慰，只让她自己去面对。“无论我遇到什么困难，我妈只会说一句：‘从哪里跌倒，就自己爬起来。’”

正因如此，她学会独自面对风浪，也更理解母亲的苦心：“我妈自己经历过很多低谷，所以她觉得成长就是得自己去面对一切。”

她回忆起十多年前，初到中国闯荡时的经历。当时，权怡凤仅塞给她一张100元人民币（约19新元）的钞票。她调侃道：“我妈数学不好！我那次要在那里待一两个月，100块哪里够吃饭呀？”所幸，她当时被经纪人收留。虽然只能睡沙发，但经纪人对她疼爱有加，还照顾她的三餐。

直到今天，李凯馨依然保留着那张百元钞票。她说，每当看到它，就会想起自己当初勇敢向前冲的初心。

年少只身在外，她从不觉得自己可怜。她指出，也许是当时年纪小、顾虑少，也可能是念书时见过许多独自到新加坡求学的同学，“我觉得这就是生活，而我只是在探索生活。”

“烧钱”经营音乐爱好

如果说拍戏是主业，那么做音乐便是李凯馨一直“烧钱”坚守的副业。

至今，她已累计发行20多首单曲与影视歌曲，也曾在2018年推出首张同名EP。单是2026年，她已经推出《小刺猬》、“Ride The Wave”和“Jeremy”等创作。

她直言，做音乐是一个不赚钱的爱好，从找制作人到编曲等都得自掏腰包，但她觉得很值得：“因为这是在‘养’我的爱好。我这一边努力拍戏工作，另一边也不辜负自己的热爱。”

李凯馨对音乐怀揣热忱，在2018年发行首张同名EP，至今累计推出了20多首单曲和影视歌曲。（取自艺人微博）

虽然憧憬着有朝一日办个人演唱会，但李凯馨坦承有“舞台恐惧症”，害怕人多的地方。她的目标是先参加音乐节，或在规模较小的Live House“练胆”。在此之前，她想先多积累一些作品，有了足够底气再站上舞台。

若说拍戏是在演绎别人的故事，那音乐则是她“做回自己”的精神补给——因为只有在音乐里，她才能展现最真实的自己。

“很多人都知道我的偶像是泰勒丝（Taylor Swift）。我觉得她的歌就像一本日记，翻开来读，能让人感同身受。她的歌词总能把故事讲得很好，这也是我做音乐的初衷。”

采访的最后，记者问李凯馨，对于即将到来的27岁有什么期许？

她说：“我希望可以继续多接戏。我已经慢下来一阵子，现在得再追上去！我必须加倍努力，因为我还有很多人要对得起。不管是我的公司、一直看好和帮助我的人，还是我的粉丝，我都欠他们一个好成绩。我不想辜负任何一个人。”