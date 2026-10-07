“人家笑我傻，但再傻我也要继续。”这是香港惊悚片《拾荒法师》主角“蓝姐”的一句对白，也说中了香港电影人及电影主角何超仪的心声。

何超仪接受《联合早报》专访时说，从唱歌、演戏到创办电影公司852 Films，一路上总有人觉得她“不务正业”，也有人劝她不必如此认真。

在戏里，衣着褴褛、总背着大布袋，推车四处捡拾“垃圾”的蓝姐被当成异类，仍坚持捡拾没人要的灵魂，引导他们步入轮回；何超仪面对质疑，也依然想把一部未必容易卖座的电影拍完。她说：“傻，是因为结果无法保证；继续，是因为若连这点也不做，人就空了。”对她而言，爱电影就是这样的“傻”。

戏里的蓝姐，因过去的经历极度怕水，戏外的何超仪怕什么？她坦言自己有洁癖，怕脏、怕细菌，但更深的恐惧来自丈夫陈子聪病危的那段日子。

她说：“怕所爱的人突然倒下。子聪病危那段日子，恐惧不是抽象的，是病房，是时间，是无能为力。蓝姐怕水，因为水提醒她曾经伤害过一个人；我怕的是再一次来不及。”

何超仪的丈夫陈子聪曾因主动脉撕裂引发严重内出血，一度昏迷逾一个月，所幸最终挺过难关。

她说，拍蓝姐冲进雨中的戏，也像在提醒自己：可以承认害怕，却不能因此停下救人的脚步。

少一句嘲讽也是功德无量

《拾荒法师》中不时提到“功德无量”四字。对一般人来说，日常生活中做什么事，或不做什么事，可称得上功德无量？

何超仪的答案很具体：“不凭表面把一个人判定为废物，已经是功德。对拾荒者多看一眼、对无助的人少一句嘲讽、在能够帮忙时不转身。这些都不求回报，也无法计量。”

她认为，所谓功德无量，不是喊一句口号，“而是你做完之后无人鼓掌、甚至被误会，仍然去做的事”。

不卖可怜先信角色逻辑

蓝姐的原型来自真实生活。何超仪说，香港街头不乏推车拾荒的婆婆，导演彭发也曾跟她提起友人的哥哥：对方相信枉死者的灵魂会依附在附近的物件上，于是把别人眼中的垃圾捡回去，为亡魂超度。

谈到角色准备，她说：“我做的功课，就是不把她演成‘可怜’，而是接受她的逻辑——那些罐、那些石、那些纸，对她都是未完成的事。”

谈到角色准备，何超仪说：“我做的功课，就是不把她演成‘可怜’。”（邵氏机构提供）

要让角色成立，她也必须先放下自己的洁癖，“外形上要蓬头垢面、穿破旧衣服；内心上要相信：若不拥抱那两公吨垃圾，角色就不成立。观察是有的，但更重要的是放下自己的洁癖与身份，让角色先活在现场里。”

睡在真垃圾里 拍到皮肤发炎

何超仪平时外出回家，没洗澡前连沙发和爱犬都不会碰；拍戏时却得睡在两公吨真正的垃圾里，结果皮肤起疹、发炎。她继而提到，垃圾站的雨戏更难熬，因地上有碎玻璃、铁钉和积水，四周恶臭。

苦归苦，观众的回应让她觉得一切值得。片中，蓝姐在垃圾窝里对着塑胶袋独白：“我是什么？我无父、无母、无朋友。”后来放映时，这场戏赢得掌声，让何超仪感受到，观众看见的不只是角色的污秽外表，也理解了角色救人的心意。

话语权不是随时插嘴

何超仪既是主演，她的电影公司也是制片方之一，丈夫陈子聪则担任监制。身兼多重身份的她，感觉在创作和拍摄方面的话语权不小。

对此，她告诉早报，自己会参与讨论，尤其在电影主题上，团队必须有共识，“但镜头一响，我选择先当演员。监制的位置在子聪，导演的位置在彭发、彭顺。话语权不是随时插嘴，而是在对的时候把关，比如一场戏够不够真，某句话有没有把人说小。其余，信任他们。”

记者问起电影结尾的续集伏笔，何超仪说，续集其实已杀青，第二部将讲述全新的故事，探讨“创伤如何被爱克服”，动作、特效和超自然元素都会加强，核心则是一段不离不弃的爱情。

新加坡政府自9月起放宽方言电影限制，《拾荒法师》将于10月15日在邵氏院线公映，成为新规下首部同步推出粤语原音及华语配音版的新片。