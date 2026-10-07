中头奖还是要上班

The Ordinary Jackpot

可在HBO Max观看

如果你中了乐透头奖，明天还去上班吗？相信九成社畜已经在脑补丢辞职信时高喊“老板再见，永不相见！”的画面。偏偏孔恩泰（Lee Joon-hyuk李浚赫饰）中了13亿韩元（约120万新元），隔天依旧准时打卡。

他冷静算过，这笔钱不够他躺平一辈子，却足以摆脱烂好人模式。手里有了退路，他决定照自己的方式大干一场，好好整顿职场。

简单来说，这部剧像轻松版《半泽直树》，少了沉重的绝地反击，多了一场痛快淋漓又接地气的社畜逆袭。

有了痛快发火的筹码

孔恩泰每天最早到公司，最后一个离开，好不容易熬成最年轻组长，日子反而更难过。上司甩锅，功劳被抢，资深下属梁代理（Seo Hyun-woo徐现宇饰）又不服他，整天摆脸色。

第一集压抑得我差点撑不到他中奖。打工累不死人，内耗才真的要命。兑奖时，他遇到另一名中奖的大妈。对方活了一辈子，最遗憾的竟是从未好好发过一次火。看吧，普通人的委屈连款式都差不多。

孔恩泰也幻想过拿泥巴砸公司招牌，放火烧办公室，看难搞同事跪地求饶。最后他没辞职也没挥霍，只在办公室痛痛快快发了一次火。钱至少付得起翻脸的代价，光想都偷笑。

李浚赫剧中核对开奖号码时，表情逗趣。（HBO Max提供）

发火后还得证明自己

中奖后的孔恩泰不再怕事，也跟梁代理结束没完没了的内耗。话说开后，两人反而火力全开，成了关键时刻互挺的神队友。

整顿职场的戏码来到下半场，孔恩泰才发现13亿韩元只能让自己不怕丢饭碗，无法换来肯定。少了生计压力，他反而第一次认真审视自己，甚至自嘲无论当同事、下属还是上司，样样一事无成。

现实也接连打脸。梁代理从宿敌变成战友，原本交情不错的前组长却翻脸成为对手。对方辞职创业后陷入困境，孔恩泰出手帮他渡过难关，没想到他非但不领情，还把这份帮助当成屈辱，转头便挖走同事抢客户。

回到家，哥哥又像无底洞般不断伸手借钱。有钱换不来感激，也填不满别人的欲望。到了这一步，孔恩泰才明白，薪水高不代表一个人的价值也高。有些人拿得多，做出的成绩却配不上那个数字。当钱不再是问题，他反而更想知道，自己究竟有多少本事。

吴代焕剧中辞职后创业，更挖走同事抢客户。（取自tvN drama脸书）

职场爽剧多了人情厚度

剧情很写实，李浚赫来演社畜却少了点写实感，普通公司组长哪有这么高颜值？好在他没靠脸混过去。发现中奖时，他从怀疑人生到狂喜，再到半夜检查门锁，男神搞笑起来也毫无包袱。

全剧没有华丽卡士，其他演员几乎都是脸熟却叫不出名字的实力派绿叶，群戏相当精彩。徐现宇把梁代理的别扭和失意演活。朴宝京饰演的朴部长气场强大，独处时会露出疲惫。李玄均饰演的张次长天天奉命塞烂摊子，又不算纯粹反派，意外自带笑点。

徐现宇把梁代理的别扭和失意演活。（取自tvN drama脸书）

女明星离婚可能影响代言，吹哨者揭发问题后反遭针对，这些支线把人性的纠结带进职场较量，爽剧因此多了一层厚度。能把职场和人生痛点写得这么精准，看来编剧也没少被社会毒打。

全剧还剩两集。前组长挖人又抢客户，坏事已经做足，接下来也该轮到孔恩泰反击，让对方狠狠踢到铁板。只要结局别临门翻车，这部剧很有机会高开高走，成为年度职场神剧之一。

开场时，大家羡慕孔恩泰随时可以辞职。追到这里，我更想看他留下来赢一次。13亿替他撑腰，成绩还得靠自己做出来。若能漂亮收尾，这部职场爽剧的年度KPI就达标了。