魔女嘉莉 Carrie

10月7日起可在Prime Video观看

由著名恐怖片导演Mike Flanagan（迈克弗拉纳根）执导的《魔女嘉莉》，改编自恐怖大师Stephen King（史蒂芬金）于1974年出版的同名小说。

八集的故事讲述长期受到母亲虐待和被同学霸凌的内向少女嘉莉（Summer H. Howell萨默H豪威尔饰），因为所承受的压力越来越沉重，体内潜藏的恐怖意念控物超能力开始觉醒。这股不断膨胀的超能力最终在学校舞会的一场恶作剧之后彻底失控，引发了一场血腥的复仇惨剧。

与电影版本不同的是，剧集将背景设在现代互联网与社交媒体时代。导演引入当下在青少年群中蔓延的网络霸凌，以及智能手机拍摄等元素，以更贴近现代观众的方式，剖析嘉莉所面对的社会孤立感和心理防线崩溃的过程。

卡戴珊家族第八季 The Kardashians S8

10月8日起可在Disney+观看

这部纪录片式真人秀，用镜头记录了卡戴珊家族成员的真实经历及日常互动。本季重点探讨“家人”的定义，以及他们如何在商业帝国、个人生活与情感之间取得平衡。

Kim Kardashian（金卡戴珊）遭遇突发健康状况而入院，被诊断出患有食道炎。由于父亲当年因食道癌去世，这一诊断在家族引发了恐慌。金卡戴珊在节目中也针对与Lewis Hamilton（汉密尔顿）私密约会的传闻作出回应。与此同时，Kourtney（考特尼）与其他姐妹的关系仍然紧张，迈入40岁的Khloé（科勒）则在这一季开始打破沉默，重新定义自己的人生与家庭纽带，并大方直面自己的感情生活。