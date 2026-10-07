韩国男星李光洙（Lee Kwang-soo）最近正式开通粉丝聊天平台Bubble（以下统称为“泡泡”），引起网民热议。

泡泡由韩国Dear U公司开发，是为明星与粉丝打造私密的互动平台。简单来说，只要订阅偶像的泡泡（每个月约6.4新元），粉丝就可以接收偶像传来的文字、图片、语音和视频，并能发送回复。应用软件还设有内置的翻译功能，方便外国粉丝与偶像交流。

李光洙一入驻泡泡，便迅速化身“话痨”，从早到晚频频向粉丝发消息、分享行程，热情程度让粉丝笑封他为“泡泡中毒者”。比起其他一个月只上来两三次“交差”的偶像，有网民趁机笑说：“偶像们，发愤图强吧，你们在泡泡一年的信息量，只相当于李光洙欧巴4小时的信息量。”

李光洙被粉丝抓包，在观看好友都敬秀（D.O.）演唱会时，还在偷用手机发泡泡。（互联网）

“量大”也就算了，李光洙的短信还非常有梗。有粉丝说“我要去吃泡面了”，李光洙回说“泡面不用双手吃吧”（意指一只手也能回复泡泡）；换了一张戴口罩的头贴，有粉丝调侃李光洙“别靠近我，我们不想被传染”，他无奈回复：“我不是戴口罩了吗……”

网民纷纷觉得订阅李光洙的泡泡完全是“值回票价”，引发一股“订阅潮”。

如果中国明星入驻类似泡泡的互动平台，你愿意为谁掏出钱包？

刘宇宁

刘宇宁私下性格幽默，经常一开直播就是好几个小时，却能吸引大家全程看守。（取自刘宇宁微博）

影视歌三栖的刘宇宁，荧幕前后的性格反差极大。私底下的他自带幽默和喜剧效果，他经常一开直播就是好几个小时，却能吸引大家全程看守。他的东北腔以及和粉丝“真诚互怼”，都让人感到既自然又放松。

有粉丝说他胖了，他一点也不“内耗”，灵光一闪就把直播间的“瘦脸”特效开到100，还洋洋得意地说：“瘦了吧？”感觉和他互动，既能笑到流眼泪，也能听到很多正能量满满的金句。

井柏然

井柏然的社媒充斥着满满的生活气息。（取自井柏然微博）

比起精致包装的明星形象，井柏然的社媒充斥着满满的生活气息。9月中他在微博晒出日常照片，没想到粉丝立即开启“讨东西”模式，从衬衫、桌上的水杯，甚至到家中自制的东北咸菜，都被粉丝“觊觎”。

白敬亭和孙千也来评论区凑热闹，井柏然亲自下场互动，毫不犹豫地回复：“凭啥我一发微博就产生费用啊？”井柏然这还没入驻交流平台，怎么就已经有一种粉丝“薅偶像羊毛”的既视感了？（笑）

薛之谦

薛之谦的演唱会以幽默风趣著称，他也常被封为“被歌手耽误的喜剧人”。（取自薛之谦微博）

薛之谦常被封为“被歌手耽误的喜剧人”，他的演唱会以幽默风趣著称，常让观众误以为自己闯入了“相声专场”。他两年前来新加坡举办巡回演唱会，当场将在新加坡点咖啡的“繁复过程”夸张地表现出来，相信让不少本地观众印象深刻。

反应够快还够幽默，和他传短信感觉也会趣味不断。

白敬亭

白敬亭常与粉丝“互怼”。（取自白敬亭微博）

“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂百里挑一”，这句话用在白敬亭和粉丝身上再适合不过。白敬亭常在社媒的评论区现身，与粉丝开玩笑互怼，看似“火药味”十足，实则“笑”果满满。粉丝们常常带着他的“黑历史”旧图发在评论区，配文“坏运全走开，好运快快来”，他毫不赏脸地留言写道：“请你带着我的图走开”，有时甚至忍不住回问对方“你存这图干啥”。

若可以和白敬亭发“泡泡”，恐怕到时会“梗图满天飞”吧！

以上四位男明星如果开通泡泡，你最想订阅谁的账号？想问他们什么问题？现在立刻点击参与投票！你也可以上早报娱乐的脸书或IG留言，说说为什么把票投给他？欢迎留言讨论！

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