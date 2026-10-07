“荷包蛋去远足了”？这不是关于美食的演出，而是台湾资深歌手陈昇即将在来临10月24日（星期六）晚上7时30分，在滨海艺术中心音乐厅举办的巡演。

演唱会名称“荷包蛋去远足了”源自陈昇对生活与记忆的观察，海报视觉设计也由他亲自操刀。他在台湾接受《联合早报》访问时，解释选择以“荷包蛋”作为演出主题的原因。他认为荷包蛋就像个万能的“遮瑕工具”，可以盖掉一些丑陋。“你不觉得荷包蛋很酷吗？到哪里都不违和，和任何菜色搭配在一起都很和谐。”

他补充，妈妈以前不知道要做什么菜的时候，就会煎个荷包蛋，因此这个看似简单的菜肴充满童年回忆。

陈昇将在这场演出中通过经典作品与新歌，带领观众展开一场关于人生、生活与岁月的音乐远足。

主办方BIZ TRENDS将送出五对CAT 2门票（每对价值336元）给早报VIP。即日起至2026年10月12日（星期一），早报VIP只须点击链接回答一道简单问题，就有机会赢取一对门票。五名幸运读者最迟将于10月14日（星期三）收到电邮通知。

《联合早报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

▲陈昇“荷包蛋去远足了”2026巡回演唱会

日期：10月24日（星期六）晚上7时30分

地点：新加坡滨海艺术中心音乐厅

票价：$188、$168、$148、$128、$108 、$88（未含手续费）

购票平台：bookmyshow.sg、biztmgptix.bigtix.io/events/BOBBYC26