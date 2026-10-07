韩国经纪公司SM娱乐近日举办10公里“SM Run”长跑活动，由以热爱运动闻名的SHINee成员珉豪领跑，东方神起成员昌珉、8月底离开东家的少女时代成员Yuri等艺人也参与其中。完成10公里赛程后，参赛粉丝还可欣赏偶像带来的现场演出。更有趣的是，体力旺盛的珉豪不仅率先完成10公里赛程，还随后再跑一趟，相当于当天一共跑了20公里。即便如此，他之后仍继续登台现场表演，惊人体力让粉丝直呼佩服。不少粉丝笑称，如今追星也要先锻炼体力才能顺利见到偶像。这样的活动不仅鼓励大家走出户外动起来，也提供一种特别且更“健康”的追星方式。——蓝靖仪

7月中旬看《奥德赛》（The Odyssey）时，看到出自同一片商，10月8日才在本地开画的恐怖电影《另一个妈咪》（Other Mommy）的预告片。大银幕上毫无预警出现的《妈咪》预告片，把一起看戏的朋友吓得双眼紧闭。后来看到美国网民因为同样的预告片，掀起“在非恐怖电影的场次禁止播映恐怖电影预告片”的讨论。我可以理解“被逼看恐怖预告片”的焦虑，但不至于觉得这类“硬性推送”令人反感，或是对牛弹琴的无效营销手法，毕竟也有一群胆小鬼“越怕越想看”。按照这个逻辑，难道在喜剧片放映前，就不该播映剧情片的预告片吗？——陈秋雁