新加坡首部历史动画长片《沧海琴声》（The Violinist）10月1日捎来佳音，获得第63届金马奖三项入围肯定，卖座力随后逆势上扬，放映第三个周末（10月1日至4日）票房不降反升。

《沧》以1930年代战乱的新加坡和马来亚为背景，刻画一段由小提琴牵起的情缘。电影9月17日在本地同时放映中英两版，首周末票房取得5万3000元，第二个周末升温，收获7万6000元，第三个周末竟出现逆跌现象，高涨至9万4000元。

导演韩蕴光告诉《联合早报》：“老实说，我没有预料到票房会有这么明显的增长。我们当然希望口碑能够慢慢发酵，但看到观众人数一周比一周增加，确实很少见，也是很大的惊喜。”

《沧》票房低开高走，韩蕴光很开心：“坦白说，我们原本希望首周的表现可以更好，但相比一开始（票房）很高，然后很快下滑，我反而觉得现在这种观众和口碑慢慢累积，票房持续增长的情况，更让人鼓舞。”

《沧海琴声》导演韩蕴光认为，影片所赢得的口碑“有机地发酵”，有助推动票房。（档案照）

《沧》入围金马奖最佳动画、最佳改编剧本，以及最佳原创音乐三项奖，是否顺利“骑马”载誉而归，有待11月22日于台北举行的颁奖礼揭晓。

作为《沧》的联合发行商，嘉华院线发言人说：“这部电影过去两个周末的票房表现都比此前的周末出色，这样的票房走势罕见，可归功于金马奖的入围，以及良好的口碑。”

电影监制黎育维和韩蕴光异口同声说，金马奖的入围无疑提升了《沧》的热度，对票房也有推波助澜作用，但在名单公布前，口耳相传的效应已发挥作用。黎育维认为，社媒上的讨论、小六会考结束、团体与机构专场放映、主创走入戏院与观众交流等，都有助于电影号召力持续发酵。

《沧》以动画形式刻画历史，让本地观众买账，截至10月4日已取得29万元票房，其中英语版票房是27万2000元，华语版则是1万8000元。曾担任四部《新兵正传》电影监制的黎育维得到的启示是，本地电影人应该勇于在创意上冒险，并大胆地以各种方式讲述属于自己的故事。

《给阿嬷的情书》暂居2026年新加坡最卖座亚洲电影。（嘉华院线提供）

潮州阿嬷暂居亚洲片第一

6月18日在本地开画的中国电影《给阿嬷的情书》已于9月30日下画。它的放映期长达105天，比一般电影长两倍，期间狂揽409万元票房，成绩远超同期先后公映的亚洲大片，包括全智贤主演的韩国丧尸电影《尸杀禁区》（Colony，177万元），以及周星驰执导的《功夫女足》（122万元），暂居本地2026年亚洲片票房冠军。

Clover Films董事经理林德告诉早报：“当初我们引进《给阿嬷的情书》时，预计如果票房能达到50万元，就已经很满足了；若能取得100万元，我会欣喜若狂。最终取得（超过）400万元的票房成绩，简直令人匪夷所思，也令人倍感振奋。这要归功于影片极佳的口碑和本地媒体的大力宣传。”

《给阿嬷》聚焦侨批（近代海外华侨华人通过民间渠道寄给国内家乡亲属的书信和汇款合称）的历史记忆，全片由素人演员担正并以潮汕方言拍摄打破语言与文化壁垒，在本地成为现象级电影。本地除了华语配音版，也限量放映潮语原音版，当时广泛引起有关方言电影限制的讨论。潮语版最终取得229万元票房，华语版则有180万元。

新加坡政府9月起放宽对本地电影的方言内容限制，片商放映全方言或以方言为主的电影，只要同时配上华文字幕，并提供华语配音版本，在戏院的放映场次将不再受限。

潮语电影《带你去见我妈》是《给阿嬷的情书》导演蓝鸿春2022年的前作。（嘉华院线提供）

林德乘胜追击，在本地发行《给阿嬷的情书》导演蓝鸿春的前作《带你去见我妈》。《带》讲述“丑媳妇见家婆”的故事，潮语台词超过七成，在方言政策放宽之前，只能在小型影展或特展上放映，现在则可以做一般公映。

不过，已于10月1日开映的《带》首周末票房遇冷。林德直言：“《带你去见我妈》的票房开局缓慢，在18家影院上映四天仅收获1万5000元。我认为这部电影的宣传力度不足，我们需要更努力，让观众注意到这部真诚温馨的作品。这同时说明，本地观众不会因为电影主要使用方言就买账，电影的内容，以及是否让观众产生共鸣依然很重要。”

邵氏机构引进的港片《拾荒法师》10月15日开画，是新规则下首部同步推出粤语原音以及华语配音版的新片。