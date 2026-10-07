（综合讯）曾在上世纪80年代风靡全球的R&B灵魂歌王Freddie Jackson（弗雷迪杰克逊）10月2日才庆祝69岁生日，却惊传于5日晚间安详离世。家属于6日在社媒证实这一消息，透露他已“回到天家安息”，但并未公开具体死因。

Jackson在1980年代活跃于西洋流行与节奏布鲁斯乐坛，成为当时最具代表性的R&B男歌手之一。他以细腻温柔的抒情曲风横扫各大排行榜，代表作有“You Are My Lady”、“Rock Me Tonight (For Old Times Sake)”、“Have You Ever Loved Somebody”等金曲，奠定了他在西洋乐坛的歌王地位。

家属追忆他不仅是一位殿堂级传奇歌手，私下更是善良、慷慨而温暖的人。声明中写道：“他用尽全心去爱着他的歌迷、家人、朋友，以及他一生挚爱的音乐。”

追忆文中也提到：“数十年来，他创作出无数动人的歌曲，成为许多人爱情故事、庆祝时刻，以及人生中最珍贵回忆的背景音乐。这份留给世界的珍贵礼物，将永远延续下去。”