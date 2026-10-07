（综合讯）37岁加拿大华裔男星刘思慕（Simu Liu）凭漫威电影《尚气与十环传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）走红。据外媒报道，他与交往约四年的美籍台裔女友Allison已于上周末在法国低调举行婚礼，正式升格人夫。

刘思慕与Allison自2022年底开始交往。同年12月，两人首次一同现身电影《暴戾夜》（Violent Night）洛杉矶首映礼，正式公开恋情。Allison并非演艺圈人士，她自2017年起进入新视镜唱片（Interscope Records）工作，最初从实习生做起，目前担任该唱片公司的数字营销总监。

两人2025年5月在巴黎宣布订婚，而这场求婚还藏有另一个惊喜。Allison是Taylor Swift的超级粉丝，刘思慕为了给她制造惊喜，事先请工作人员联系Swift方面，希望能为求婚录制一段祝福视频。没想到Swift很快答应，约两天后便送上祝福视频。刘思慕则安排在求婚成功后播放，让Allison当场激动不已。

刘思慕后来登上《吉米今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）时，亲自分享了这段求婚幕后故事，透露女友看到Swift送上祝福时十分惊喜。

事实上，刘思慕今年2月受访时曾分享婚礼筹备进度。他笑称，整个过程原本“非常美好”，直到开始看到各项费用后，才发现“每一样东西都比想象中贵”。