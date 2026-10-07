（北京讯）中国女星刘亦菲此前主演的剧集《玫瑰的故事》成绩亮眼，但之后迟迟未正式公布下一部作品，至今已接近三年、约900天未进新剧组。近日，网络又传出她一口气丢失四个代言，引发外界热议。不少网民认为是因为她近年长期不进组拍戏。

有“神仙姐姐”之称的刘亦菲，自2023年后便没有接拍新戏，因此有网民开始质疑，作品空窗期过长正在削弱她的商业价值，甚至出现“神仙姐姐是否走下坡路”的讨论。

对此，也有业内人士分析指出，刘亦菲并非完全无戏可拍，而是她对剧本、角色和合作团队要求较高，始终坚持“宁缺毋滥”的选剧原则。再加上当前影视行业整体预算收紧，不少剧组难以负担高昂片酬，最终只能放弃合作。

不过，支持刘亦菲的一方则认为，相关品牌合作结束多半是合约到期后的正常调整，并非品牌违约或主动解约，不能直接归咎于她的商业价值下滑。中国连锁咖啡品牌“瑞幸咖啡”近期也发布了刘亦菲的宣传照片，被外界视为间接否认双方合作结束的传闻。此外，不少网民支持她“不拍烂片”的态度，认为维持作品质量远比盲目接戏更具长远价值。

在这近三年的作品空窗期中，刘亦菲虽曾传出可能接演古装剧《咸雪》，但始终没有正式官宣。近期刘亦菲“一口气掉四个代言”的传闻再度成为热门话题，也让外界更加关注她接下来的事业动向。