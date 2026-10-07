（首尔讯）47岁韩国资深歌手李秀英（Lee Soo Young）6日公开儿子患白血病的消息，并宣布暂停主持长达约9年的韩国广播节目《12点见面吧》。

她透露，16岁儿子在中秋连假前突然身体不适，就医检查后确诊为“急性T细胞淋巴母细胞白血病”。由于接下来的治疗期漫长，初期又必须接受密集化疗，她决定暂时放下DJ工作，专心陪伴孩子治疗。

李秀英在节目中说明，自己中秋节后突然消失在DJ台前，想必让不少听众感到疑惑。她表示：“其实是因为中秋连假前，孩子突然生病，在医院接受检查的过程中，被诊断出T细胞淋巴母细胞白血病，因此住院治疗。”

她透露，目前儿子已开始接受治疗，而且相当坚强地撑着。“年纪这么小，却要面对连大人都很难承受的检查和治疗，但孩子比我想象中还要勇敢、懂事。”

看着儿子努力接受治疗，李秀英也不断告诉自己必须坚强。她说：“我也在孩子身边努力整理自己的心情，陪着他一天一天撑过去。”

李秀英坦言，医疗团队预估整体疗程相当漫长，尤其治疗初期会持续进行密集化疗，现阶段她几乎无法离开孩子身边。因此，她最终决定暂停主持工作，“现在是我作为母亲，必须守在孩子身边，帮助他撑过这段艰辛治疗的时候。”

她也通过节目官网向听众说明情况，并希望大家能一起为儿子祈祷，“期待有一天能以健康的模样再次和大家见面。”

李秀英1999年以首张专辑“I Believe”出道，之后凭借《啦啦啦》《孤零零》等多首抒情歌曲走红，是韩国代表性女抒情歌手之一。她自2017年10月起担任《12点见面吧》DJ，至今已主持约九年，凭借活泼的谈话方式和细腻的共感力，累积了大批忠实听众。此次突然公开孩子患病消息，让许多粉丝十分不舍，纷纷留言为母子俩加油打气。