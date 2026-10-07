（综合讯）68岁的“阿灿”廖伟雄淡出演艺圈多年，近年移居马来西亚拓展餐饮事业。他近日接受在视频中分享在马来西亚经商的心得与经验，同时也罕见谈及当年在演艺事业巅峰期毅然离开TVB的真正原因。

廖伟雄在YouTube频道“Fiona Ho & 何爸”的视频中首次透露当年离巢的真实考量。他提到，自己在TVB的最后一部剧正是《河东狮吼》，而该剧是当年TVB收视最高的作品之一。处在事业高峰的他，不少观众对他突然转行从商感到可惜。但他早已开始思考演员职业的现实问题：“一个原因就是人总会变老。当你年纪大了，就不能再演主角了。当你不能再演主角的时候，你的收入就会下降。”

他当时想起训练班老师曾说过的一句话：“艺术来自生活。”拍戏多年后，他希望重新回到真实生活之中，从生活里获得新的体会与认识。想通之后，他便决定告别幕前，离开聚光灯，转型从商，重新感受人生的另一种可能。

离开娱乐圈后，廖伟雄的从商之路并非一帆风顺。他曾因生意失败受牵连而破产，也经历过农场遭遇天灾等打击。如今，他在马来西亚凭借有机农业与餐饮业成功翻身，再谈过往起跌时，已能以平常心看待。

廖伟雄在马来西亚不仅打造占地1.5万平方英尺（约1393平方米）的饮食基地，他早前还开档售卖“手打鱼蛋粉”，吸引大批食客捧场。

他说，自己并不把生意失败视为挫折，而是人生的一段历程。如近马来西亚的餐饮生意良好，他以“过客”的心态看到事业上的高低起伏：“做人一定会有输有赢，不可能一开始就让你赢尽一切。过程中会有困难，怎么可能没有困难呢？但如果每天都能过得开心，又为什么要为每天的事情烦恼呢？失去之后，就在新的历程里再找一条出路，每一件事都是一种缘分。”