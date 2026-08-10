欧菁仙9月24日在社交媒体晒出一系列照片，透露自己即将在首尔展开新旅程。话一出，立即引发网民讨论，猜测她即将移居首尔。三天后，她再次发文，澄清自己没有搬离巴黎，只是在首尔有了“新计划”。

关于具体的计划，欧菁仙接受《联合早报》访问时以文字回复，语带玄机地说：“现在还不能透露太多，毕竟有些事情说得太早，很容易从‘计划’变成‘笑话’。可以说的是，最近确实有一些工作让我更频繁地往返首尔，让我有机会接触韩国的创意、时尚和文化产业。对我来说，这不是突然要换一个身份，而是人生到了这个阶段，又打开了一扇新的门。”

根据欧菁仙的社媒，她更新的一组照片是为韩国女性服装品牌拍摄的，品牌也介绍了她从演员、主持人跨出舒适圈，涉足多个不同领域的故事。

把人生分给四个城市

被问及新计划的契机，欧菁仙直言，其实没有一个很戏剧性的“决定”。“就是一次工作、一次认识、一次聊天，然后又认识了另一个人，看到另一个可能性……计划就这样慢慢发生了。我越来越觉得，人生很多重要的转弯，当下你根本不知道那是一个转弯。首尔最吸引我的，就是这种感觉。它让我重新有了好奇心。到了这个年纪，还会对一个陌生的城市、语言、文化，甚至对接下来会遇见什么人感到期待，我觉得是一件很难得的事。”

她自8月开始，便频繁往返巴黎和首尔。“照这个频率下去，我迟早要在首尔租个地方住，至少让我的行李箱有一个固定地址。”她幽默地说：“最大的挑战大概不是工作，而是我的行李箱。它最近比我更需要心理辅导。”

欧菁仙透露，巴黎的工作一切照旧，只不过现在她把自己的人生分给了四个城市。她解释：“巴黎是家；新加坡有妈妈；东京有我的日本爸妈；首尔，我又变回了‘学生’。所以现在不是兼顾两边，而是四边。听起来很忙，但我其实很喜欢现在这样的生活。”

欧菁仙说巴黎的工作一切照旧，她目前仍常驻巴黎。（取自欧菁仙IG）

她补充说：“每一个城市都有我牵挂的人，也都有一个不太一样的我。在巴黎，我回家；在新加坡，我是女儿；在东京，我还是当年那个寄宿在日本家庭、被照顾的女儿；到了首尔，我什么都不会，又要从韩文字母开始。51岁了，还可以在不同的城市拥有不同的身份，我觉得很幸运。”

学韩语才能看懂菜单

至于韩语，欧菁仙目前没有找家教，计划通过网络自学。她自认性格非常爱说话，但来到一个全新的语言环境时，突然变成只会点头微笑的人，这点非常痛苦，也让她想起一开始学日语和法语的时候。“现在重新经历一次这个过程，我暂时没给自己考试之类的宏大目标。我第一个目标非常实际——先看懂菜单。因为一个人可以不懂爱情，不懂人生，但在韩国餐馆不能不知道自己点了什么，哈哈！”

她期许自己有一天在韩国可以不用靠翻译，真正听懂别人说话，听懂歌词和看戏，也可以用他们的语言认识一个人。她说：“语言最迷人的地方，不仅在于沟通，更在于它让你走进另一个文化，也让你遇见另一个自己。”