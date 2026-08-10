台湾资深歌手陈昇将在10月24日（星期六）来新加坡举办“荷包蛋去远足了”巡演，对他来说最苦恼的是选歌。

陈昇在台北接受《联合早报》访问时说，他个人有31张专辑，新宝岛康乐队有13张，加起来一共有44张专辑。他每次演出最大的苦恼是经典歌太多，如果每张专辑只唱一首，加起来就超过40首歌，时间根本不够用。

记者问他这次巡演是否有什么新花样，他笑回：“我还能变出什么东西？歌都还没唱完呢！就每次都比上次做得更好，而且就算有什么小插曲也不能告诉你啊，我就把它（失误）一次一次弥补起来。”

这次演唱会，陈昇将再次在新加坡的“榴梿壳”（滨海艺术中心）开唱，这也是他心水的演出场地。“那个场地我很喜欢，大小刚好。我喜欢这种可以容纳千人的，可以很精准地掌控现场。而且我的团员都差不多，所以我每年都去，后面（的演出）越走越精准。我跨年演唱会30年没变，就是为了追求精准。”

认为音乐与绘画相通

陈昇近年热爱作画，问他会不会考虑结合画展和演唱会，他坦言：“今年来不及了。”还说目前还是踏踏实实把演唱会做好，不去想那么多。

陈昇认为绘画和音乐是类似而且相通的。“从心理学和物理学的角度来看，人的感官是可以抽离并互换的。很玄的说，其实你可能会听见颜色，也可能看见声音。所以我一直和艺术家朋友努力地把声音和视觉放在一起，创造一种共处的状态。”

休闲时，他也喜欢骑行旅行，在旅途中寻找画画的概念，回到家再扩大想象。“我的绘画本来就没有特定主题，反而歌曲比较有固定的形态。歌通常是某一年、某个阶段心情的延续，慢慢演化成作品。绘画则没有特定的方向，对我来说，它更像是一种处理空间的艺术。”

请陈昇用色彩来代表自己的音乐作品，他选择蓝色。“可能因为我本身偏爱蓝色，蓝色也确实是大自然里很丰富的颜色；它宽大、深奥，甚至有些超出肉眼所见。蓝色给我一种平静的感觉。”他还笑着补充：“相比之下，红色看久了会让我烦躁，黑色我也不太懂，白色又显得太纯洁，而我没那么纯洁。”

《联合早报》和电台96.3好FM是“荷包蛋去远足了”演唱会指定宣传媒体。

▲陈昇“荷包蛋去远足了”2026巡回演唱会

日期：10月24日（星期六）晚上7时30分

地点：滨海艺术中心音乐厅

票价：$188、$168、$148、$128、$108 、$88（未含手续费）

购票平台：bookmyshow.sg、biztmgptix.bigtix.io/events/BOBBYC26