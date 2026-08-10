脚踏实地

Pace（NC16）

100分钟

★★☆

故事

40岁的Malcolm（陈泂江饰）离开戒治中心，试图找回人生方向。弟弟（朱哲伟饰）对跑步的执着与热爱，给了他重新出发的动力；但父亲（朱厚任饰）施加的压力、社会的偏见，以及内心的自我否定，仍绊住他的脚步。在这个步调急促的世界里，他能否继续奔跑，找到自己的节奏，还是会再次陷入过去的阴影？华语对白，附中英文字幕。

蔡欣盈：陈泂江铆足劲“跑全马”

这是一个前瘾君子面对社会歧视，因跑步找到方向，逐步化解偏见的故事。电影风格偏清淡，不刻意煽情，只是这份克制，对口味稍重的观众来说，仿佛看着阴云酝酿许久，盼着痛快地淋一场大雨，最终等来的是细雨，少了几分酣畅淋漓。

陈泂江饰演的角色挑战全马，电影铺排也像一场42.195公里长跑，将前瘾君子回归社会的心路历程，融入不同赛段：前15公里，相信自己能顶住压力；跑向30公里，疲惫渐渐累积，只能咬牙硬撑；到了30至35公里，体力与意志面临“撞墙”考验，有人就此放弃，有人熬过去，继续朝终点线迈进。

最令我目不转睛的一场戏，就落在“30至35公里”的阶段。片中，陈泂江险些跌回从前的“舒适圈”，在损友的房间里，他用尽意志力抵抗诱惑，终于选择走出去；江伟南（Simonboy）饰演的朋友，则在那里止步。整段戏的张力，就藏在那些“险些”里：险些贪一时之快，险些走回头路，险些让努力归零。

陈泂江为这部戏拼尽全力，我指的，不只是备受关注的体形改造而已。这场长跑，他跑得很认真，相信观众也能感受到。

陈泂江为角色增重近20公斤。（嘉华院线提供）

钟雁龄：有些电影使命大于作品

很多年前，我曾在女子中途之家当义工，听她们说着太多故事。令人印象深刻的是，外形颇壮硕、留着短发的A，说话时凶声粗气，分分钟要干架般剑拔弩张；可一从口袋里抽出一张四角皱褶、起了毛边的宝宝照，语气立刻变成细语温柔的调调。

A跟我介绍，那是她几个月大的女儿。A说，她屡劝父亲戒毒不果，赌气干脆父女一起沉沦毒海。一次A去夜店，在酒精和毒品影响下，遭数名男子性侵，后来她生下宝宝，但因经常进出牢狱，无力照料只能送养。说到女儿，A就会落泪，这是她的软肋。A的故事，只是众多前嗜毒者戏剧性人生的一隅。像导演、厚任大哥和泂江说的，更drama的都有。毒瘾不是一般的耽溺，它会让人瞬间变成《化身博士》（Dr Jekyll and Mr Hyde）主角。

所以我理解也明白，《脚》主创团队不欲添加戏剧渲染，而是尽量真实呈现前嗜毒者内心的纠结，可谓用心良苦。这对陈泂江的演技要求相对更高，并不好拿捏，但他的演技确实没得挑。

和厚任大哥深聊，我给他最诚实真心的观后感。与其说《脚》是商业片，它确实更接近宣导片。不同电影不同人，见解也各异，但面对这个千疮百孔的世界，大家的诉求雷同，听起来可能陈腔滥调，不外是多些美好多些希望多些包容多些爱。基于这个出发点，这部电影算是达标。

突然“5频道”上身的我，跟厚任大哥说：“It may not be an entertaining movie, but it’s definitely an important one.”（它未必富娱乐性，但肯定是一部重要的电影。）有些电影的功用是提供消遣娱乐，有些的使命则超越电影本身。《脚踏实地》属于后者吧。

朱厚仁（左起）和金燕玲分别扮演陈泂江的父亲和后母。（嘉华院线提供）

陈秋雁：像在跑步机定速慢跑

关于瘾君子的电影，多半刻画毒品的摧毁性，往往拍得压抑且沉重。这一部则不落俗套，描绘主角改过自新和自我救赎的心路历程，让向来灰暗的题材看到曙光。

电影对白不多，主要角色没有明讲的，都由本地音乐人林宇（Charlie Lim）的原创配乐，以及跑步这项运动充当讲古佬“说”出来。

陈泂江在片中不停地跑。角色离开戒毒所后想振作起来，却不被父亲原谅，也难以融入社会，更摆脱不了心魔。一开始，跑步是他逃避问题的方式。但他越跑思路越清晰，最终突破困顿，到达终点，也拉近与家人和社会的距离。

扮演父亲的朱厚任虽然没有跑步场面，但精神上的“逃跑”不比陈泂江少。他逃避的，是失去两个儿子的伤痛与无助。典型华人家庭不愿直面问题，对于悲伤总是难以启齿的情节，相信能引起共鸣。

看这部电影，感觉像在健身房里的跑步机上定速慢跑。担任编导的朱哲宇，在片中追求“脚踏实地”的写实生活状态，不刻意洒狗血煽情，而是选择冷处理故事的起承转合。这样的处理虽然彰显陈泂江的演技，却少了让观众上钩的“情感诱饵”，不禁想：已习惯边看串流边刷手机的人，会不会百分百投入看戏？角色的动机如果有更多细节推进，相信代入感会更强。