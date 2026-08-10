沙盒英雄

The Sandbox（PG13）

113分钟

★★☆

故事：网上盛传漫威将在新加坡物色下一位超级英雄演员。陷入经营困境的特技训练学校“沙盒”，顿时涌入一群毫无基础却怀抱明星梦的素人。团队能否在一周内，将这些“凡人”训练成银幕英雄，同时挽救岌岌可危的学校？

短评：这部新加坡伪纪录片在已歇业的特技学校沙盒影武堂拍摄，温淑安、向洋、金文明等艺人参演。作家出身的导演杜耀川，将自己对职业的迷茫，投射到学校的生存窘境之中。

片中灵魂人物吴宇烽，也是现实中沙盒的联合创办人。他念的是角色的台词，却仿佛在替导演发声，又像是在诉说自己的处境。戏里的追梦人看似“疯子”，戏外的导演、演员等艺术工作者，或许都需要一点近乎“疯”的坚持。

去年在新加坡国际电影节看的版本片长超过两小时，显得冗长松散；如今公映版经过缩短，观影体验或许能有所改善。伪纪录片拍成长片，确实考验节奏。不禁想，若将故事拆成短篇来呈现，趣味也许更集中，也更易吸睛。英语对白，附中英字幕。（文 | 蔡欣盈）

查理·哈珀

Charlie Harper（NC16）

102分钟

★★☆

故事：查理（Nick Robinson尼克罗宾森饰）爱上哈珀（Emilia Jones艾米莉亚琼斯饰），并随她一起到新奥尔良展开新生活。哈珀充满干劲，努力地在料理界闯出一片天；查理才华横溢，却因找不到人生方向而陷入停滞。两个相爱的人渐行渐远，五年感情出现裂痕。

《查理·哈珀》讲述一对相爱的人因为成长步伐不同，感情逐渐出现裂痕。（邵氏机构提供）

短评：电影围绕一个历久弥新的感情难题展开：两个人之间，只要有爱情，就能走到永远吗？显然不够。不是我剧透，而是电影一早就通过1961年歌曲“Break It To Me Gently”明示，这个故事没有“永远幸福快乐”的结局。

影片刻画现实中的爱情，两颗年轻的心因成长阵痛而产生距离，步伐不再一致，经过一番拉扯后，各走各路。电影通过非线性剪辑，为这个无限循环的剧情注入新鲜感，可惜倒叙和回忆交织的方式，hold不住观者与角色的情感共鸣。

虽然不够虐心，但这类有缘无分的爱情故事，其先天优势是能唤起观者自身经历过的遗憾，来填充电影里不足的情感。我则不断想到同样题材，却拍得更淋漓尽致的《之前的我们》（Past Lives）和《后来的我们》。英语对白，不附字幕。（文 | 陈秋雁）

社群清算

Social Reckoning（PG13）

113分钟

期待指数★★★

作为2010年卖座片《社交网战》（The Social Network）的精神延续，Aaron Sorkin（艾伦索金）这次不仅担任新作《社群清算》的编剧，还亲自执导。

《社群清算》刻画脸书首席执行官扎克伯格（中）和前员工（左）及权威记者庭上对决的真实故事。（互联网）

改编自轰动一时的真人真事，讲述脸书（Facebook）年轻工程师弗朗西丝（Mikey Madison麦琪麦迪逊饰）在职期间，意外发现公司为了利益，竟刻意隐瞒足以危害社会的秘密。为了公义，她联合《华尔街日报》记者杰夫（Jeremy Allen White杰瑞米艾伦怀特饰）展开一段极度危险的吹哨之旅。面对科技巨头的重重包围与恐吓，他们冒死揭开脸书最深层的黑幕，誓要曝光真相，最终甚至迫使对方改名换姓，变身成为Meta。

十几年过去，这些科技巨头已从初出茅庐、意气风发的跳脱少年，变成如今掌控全球财富与权力半壁江山的霸主。在推进社媒“进步”的同时，踩了许多地雷禁忌。是人是神是魔鬼，一时让人难以分辨。

时隔16年再拍“脸书”，有旧人留下，也有人躲得远远。像之前饰演Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）的Jesse Eisenberg（杰西艾森伯格）就斩钉截铁表态，不想再跟这个人扯上任何关系。最后，Jeremy Strong（杰瑞米史壮）被相中演出Meta阿头，是神来之笔。英语对白，附中英文字幕。（文 | 钟雁龄）

本周上映的新片，还有恐怖片《另一个妈咪》（Other Mommy）和惊悚剧情片《不择手段》（By Any Means）。