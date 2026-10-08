务实的新加坡人大都拼命要“upgrade”（升级）小房换大房，大房换公寓，公寓变有地住宅，57岁的王沺裁却反其道而行。从大巴窑的五房式搬到金吉区的三房式，到现在毗邻坎贝拉地铁站的二房式灵活组屋（2-room Flexi Flat），王沺裁受访时笑说：“这间应该是新加坡最小型组屋，没更小的了，这也是我人生最后一次搬家了，会住到死吧，哈哈。我住了两个月左右，非常舒服和开心。”

王沺裁的两房式新家，一眼看透，面积虽小但功能性强。（萧紫薇摄）

首次申请预售组屋（BTO）的他，历时一年多就申请到这间剩余组屋销售计划（SBF）下的两房组屋，“我选择了14万元，40年屋契的选项，够了啦。”

记者走进仅38平方米的“老王”（王沺裁给自己的昵称）家，大门一开，映入眼帘的是一个别致的玄关，一扇看似怀旧好莱坞电影里探长办公室的玻璃木门，成了自然屏风，保留卧室和客厅的隐私。玄关一侧的厕所铺上大理石纹路瓷砖，成功营造五星酒店高级感。

玄关和客厅卧房之间的门，很有戏。（萧紫薇摄）

整间房子装修费不到8万元，客厅与房间一目了然无遮挡，以墨绿和自然木纹板包裹，灯光柔和，橱柜没有棱角减少磕碰，整体很有老式“Gentlemen’s club”（绅士俱乐部）的况味。厨房是王沺裁最常“流连”的角落，岩板 (sintered stone）砌成华美灶台，让他越看越喜欢。双人床下有收纳空间，特别打造的可升降大理石桌子，既是咖啡桌也是餐桌，将有限空间利用发挥到极致，又融入巧思。

新家麻雀虽小五脏俱全，若有朋友到访，王沺裁会坐在最爱的角落和朋友聊天。（萧紫薇摄）

希望以暗色系改善睡眠品质

老王新家麻雀虽小，但该有的都有，记者问王沺裁觉得自己最多可以“nua”（福建俚语指瘫软）在家几天？他毫不犹豫说：“起码三天没问题，这里附近基础生活设施完善，交通、饮食、采买都非常方便，宅在家不是问题。”最近烟霾严重，有呼吸不适症状的他就干脆躲在家。

谈到搬小屋的初衷，王沺裁直言不讳，一切源于自己的“懒人哲学”。他说：“反正生不带来，死不带去，每次搬家都会做一次清空大行动。以前五房式、三房式空出来的房间堆了很多杂物，现在什么都伸手可及，地方小，家务一下子就搞定。”

王沺裁透露，他多年来饱受失眠之苦，尤其冠病疫情后，呼吸道出现后遗症，严重影响睡眠品质，因此他极需要一个让自己迅速静心放松的环境。

老王新家的厕所很有五星级酒店的高级感。（萧紫薇摄）

“我现在不喜欢那种白亮，让空间显大的风格，因为我是看到地上有一根头发就会抓狂的人，又怕空间太白净容易沾染污渍，让自己承受不必要的心理压力和负担，那又何必？”

资助贫童学校吃不消 新山企业将接手

衣食住行方面，居住环境变小从简，他吃喝不挑剔也很省，以前容易让他“荷包沦陷”的衣服鞋子，现在也少买了。除此，王沺裁也把车子卖掉，出行改搭地铁等公交。物质欲望减少了，但他希望眼界可以打开。王沺裁说，他在泰国和马来西亚新山租下小公寓，新加坡住闷了就往马、泰两地跑。

王沺裁每年捐出数万元，确保柬埔寨贫童学校得以运作。接下来学校将由一家新山企业接手管理。（取自王沺裁IG）

住宅“减负”，也意味着王沺裁的人生将慢慢步入下一阶段。他说，因考虑到身体状况，他将不再拍戏，一手打造的柬埔寨贫童学校也有了新展望，“之前在马国新山常去一家cafe，被误以为是老板，也无所谓啦，后来因此辗转认识当地一名企业家，对方有意接手管理学校。十多年了，我终于能卸下长期以来的经济重担。这些年来，我每年大概捐助四五万元经营学校。接下来没工作，因为有点老本还可以生活，但要继续维持学校开支，就有点吃力了。”

厨房是王沺裁最喜欢的角落之一。（萧紫薇摄）

转当网红两个月独游日本拍视频

王沺裁自嘲是个“不想赚大钱的艺人”，因惰性使然，他也不愿顺应潮流去做直播带货。“不过我发现我在脸书等社媒转发动向，每个月竟然还能赚点钱，哈哈哈。所以过去一个月我都积极在po东西，接下来想做自媒体，到处游历拍自己喜欢的东西放上网，希望可以维持生计。”

10月中，他将带着相机，到日本环岛走透透两个月，除了去较偏远的地方体验惬意独旅，沿途也会拍视频和大家分享。