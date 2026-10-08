（综合讯）范冰冰主演的美国电影《疯癫老人日记》（Diary Of A Mad Old Man）入选第31届釜山国际电影节，她近日出席相关记者会，被问到AI短剧话题时直言：“我觉得中国年轻人现在‘吃’得不太好。”

​入行30年的范冰冰不否认“AI是进行式”，自己偶尔也会看在中国非常流行的AI短剧，但认为AI演员长得差不多，所以无法辨识。她觉得，“看一部短剧跟十部短剧，觉得只是古装跟时装的变化，感觉那些脸到目前没有被我记住，可能都太雷同了，也许因为时间的变化会有不一样的改变。”

范冰冰2025年凭《地母》获封金马奖影后。她认为，AI短剧爆发式增长，可能影响观众的艺术底蕴。“我觉得现在中国的年轻人……（停顿几秒）吃得不太好。我们以前可能会看很多不同国家的 电影，找各种各样的资源看很多长片，那时候吸收到的是非常有艺术底蕴的东西。”

她补充：“如果年轻人只从快速的AI短剧吸收养分，对新一代年轻人审美是一种……（停顿几秒）哈！你懂的。”

范冰冰说，AI短剧的表达比较直接，只有结果没有过程，但真人演员根据自身生活阅历展现功力，表演会表达很多情绪。就算很多导演用AI降低拍摄预算，她认为AI目前无法替代真人演员。