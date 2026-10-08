韩国电影《暗杀者们》（The Assassin(s)）近期因题材引发争议，片中主要演员李敏镐（Lee Min-ho）、刘海镇（Yoo Hae-ji）及参与推荐点赞的艺人纷纷遭到网络恶意攻击、抵制和人身威胁，连金高银（Kim Go-eun）、李英爱（Lee Young-ae）、防弹少年团的V，都无一幸免。一些抗议团体甚至前往艺人住家附近示威。

金高银（左起顺时针）、李英爱和BTS成员V，为电影点赞而遭到网民恶意攻击，扬言抵制。（取自艺人IG）

基于安全考量，剧组全面取消了电影在韩国戏院的见面会，以及第31届釜山国际影展的相关公开行程与座谈。刘海镇的经纪公司于5日发出声明，痛批示威民众已威胁演员的人身安全与名誉，将采取法律措施强硬应对，而电影圈也呼吁民众保持理性。

另外，首尔城北警察署在接到刘海镇要求人身保护的请求后，立刻启动了安全保护程序，除了加强他寓所周围的巡逻，也让他佩戴具备一键求助功能的智能手表。

刘海镇因演出《暗杀者们》而深陷风波，人身安全受到威胁。（互联网）

韩国电影导演工会痛批 抗议变成人身攻击

《暗杀者们》由许秦豪（Hur Jin-ho）执导，取材自1974年韩国前第一夫人陆英修（朴正熙之妻）遇刺案。由于影片结局采取开放式设计，被部分保守派议员和右翼团体质疑在暗示前总统朴正熙及中央情报局才是刺杀案的幕后黑手，因而批评电影“歪曲历史”。

10月4日，一些保守派团体齐聚《暗杀者们》主角刘海镇位于首尔的住宅示威抗议。（互联网）

韩国电影导演工会（DGK）10月4日发表官方声明，痛批外界的过激行为已威胁到创作者与演艺人员，呼吁社会捍卫创作自由。

电影在多伦多国际电影节上举行全球首映，并获得观众票选奖（People’s Choice Award）第三名。根据韩国电影振兴委员会的数据，自该片9月23日在韩国上映以来，至今已吸引约250万观影人次，并在秋夕（中秋）假期期间创下约47%的上座率。

李敏镐日前携《暗杀者们》出席多伦多国际电影节。（路透社）

SGIFF发声明回应 “尊重创作者艺术构想”

《暗杀者们》是今年第37届新加坡国际电影节（SGIFF）的开幕片。许秦豪将携《暗杀》片中两位演员，31岁的沈恩敬（Shim Eun-kyung）和41岁的朴成焄（Park Sung-hoon）来新出席首映礼和对谈讲座。如今风波闹大，记者向SGIFF询问，团队行程是否受影响？

针对《联合早报》的询问，SGIFF于10月7日晚发声明表示，已关注围绕SGIFF开幕片的相关讨论，并确定《暗杀》仍将是电影节的开幕影片。

声明写道：“新加坡国际电影节尊重《暗杀者们》幕后电影创作者的艺术构想，该片仍将作为本届电影节的开幕影片。这部电影凭借其艺术价值以及对当代亚洲电影的贡献，通过新加坡国际电影节的独立策展流程甄选出来。主创团队形容影片是一部将历史事件与虚构人物及情境相结合的电影想象之作。他们表示，拍摄这部电影并非为了确立历史定论或歪曲事实，亦不带有任何政治目的。新加坡国际电影节在这个基础上，将影片视为艺术创作作品，呈现给观众。”