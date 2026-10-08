黄世南当年对潘玲玲动心但没向她表白，反而在大半夜跑到片场去告诉在拍古装剧的陈秀环：“我很喜欢一个女孩子。”

陈秀环一听到对象是潘玲玲，马上鼓励黄世南展开追求，而他最后也抱得美人归。黄世南和潘玲玲1996年结婚并育有两个儿子，爱情长跑40年。

陈秀环10月8日在Instagram（IG）发文分享了这个黄世南当年“情不自禁”的趣事，并说连潘玲玲都不知道这个秘密。她8日下午接受《联合早报》电访时回忆当时的情况说，当晚在偏远的树林拍摄，等戏的时候在巴士上休息，看到黄世南时也感到惊讶，并问他：“为什么跑来？”

原来黄世南压抑不住心里的悸动，告诉陈秀环：“我一定要跟你讲，我很喜欢一个女孩子。”

陈秀环告诉早报：“他不是同剧的演员，我也不知道他从哪里跑来，不过我一听到是（潘）玲玲，就跟他说，这个女孩子‘真水’（福建话，指很美），因为我在演员训练班上看过她。我应该是第一个知道这件事的人。”

黄世南（前排左）和潘玲玲（后排）近日为陈秀环（前排右）庆祝生日。（取自陈秀环IG）

误以为黄世南是跟踪狂

陈秀环随发文贴出与黄世南年轻时的合照，披露两人在入行前就认识，她一开始还误以为黄世南是跟踪狂。

她受访时说，当年自己约14、15岁，趁学校假期在百货公司打工，注意到也在百货公司卖东西的黄世南。“我回家的时候发现，这个人一直跟着我，搭同一辆巴士，同一个车站下车，我就很怕，回家后还跟妈妈讲。后来才发现原来他住在我的kampung（甘榜）附近的组屋。”

一场大雨，让原本陌生的两个人变成朋友。陈秀环说：“有一次下班的时候下大雨，那时我已经知道他不是跟踪狂，那么巧他有多一把雨伞，就跟他借伞回家。”

两人因此逐渐变得熟络，成为好朋友。黄世南也认识陈秀环的妈妈和家人，经常到她家里做客，吃上陈家煮的“明星快熟面”——快熟面、午餐肉和煎鸡蛋。

找黄世南对台词并鼓励他入行

陈秀环在参加新广（现为新传媒）演员训练班之前，曾参与1983年的电视剧《小飞鱼》试镜，虽然落选但辗转参加演员训练班后入行。“我拍戏的时候就找他（黄世南）来帮我对台词，刚好演员训练班要开课了，我就鼓励他加入。我也不知道他报名了，他获选了才告诉我的。”

黄世南（左）和陈秀环未入行前就已经认识。（取自陈秀环IG）

陈秀环在IG贴出与黄世南的旧照，是两人在她15岁生日时的合影。黄世南与潘玲玲近日为她庆生，特地复制当年这张照片里的姿势再拍合照。

陈秀环说，小时候就认识黄世南，后来一起成为演员，“再到今天还能一路见证彼此的人生”，她一直珍惜这段友情。

黄世南在截稿前并未回复早报询问，但在陈秀环的发文下留言：“秀环小妹，感谢你的友谊之手，认识你是我的荣幸，也感谢那个懵懂少年时期的扶持与鼓励，谢谢你家人的关心与支持，祝福你阖家幸福安康，快乐美满。”