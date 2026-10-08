近几年中国大陆古装剧常被指“同质化”严重，《兰香如故》播出后却被不少观众称赞故事有厚度。除了情爱与宅斗，剧情也涉及官场风云、倭寇之患与宦官掌权等内容，并借着不同故事线展现封建时代下各阶层人物的处境。也有观众指出，剧中服饰、礼仪等细节都有讲究，大赞主创团队“有文化”。

《兰香如故》播出后，除了谭松韵、刘学义等主要演员，导演黄颖湘也意外成为网民讨论对象。她受访时从角色的选择与处境，一路谈到表演细节和拍摄手法。有网民看完访问后感叹，“文化工作者要有文化”这句话在她身上具象化了，更好奇这名“才女”导演到底什么来头。

《兰香如故》播出后，导演黄颖湘的“才女”履历引起关注。（取自黄颖湘微博）

90后“北大才女”首次掌镜大制作

黄颖湘的履历颇有“学霸”色彩。1990年出生的她本科毕业于北京大学艺术学院，修读影视编导与经济学双学位。她之后赴美国佛罗里达州立大学电影学院攻读导演硕士，2016年的毕业作品《Isa And The Frog Prince》获得第37届学生艾美奖、第21届美国导演工会学生导演奖等。

毕业后，黄颖湘曾得到好莱坞的工作机会，但因为“想讲的故事在中国”，最终决定回国发展。此后她陆续执导《你的未来已签收》《梦见狮子》《怎敌她千娇百媚》等剧集，一步步累积经验。这次她与陈丹联合执导的《兰香如故》，则是她首次接下S+级（最高评级）古装大制作。

谭松韵花6小时“变身”老妇

凭着一张“娃娃脸”，谭松韵过去多次出演比实际年龄小的角色。她曾分别在25岁与30岁时，在《最好的我们》与《以家人之名》里饰演16岁少女。

今年36岁的她在《兰香如故》中再次出演少女，这次还将角色一路演到80岁。她饰演的“沈嘉兰”原是大学士府嫡长孙女，在全家惨遭灭门后，顶替林家家奴“许兰香”的身份活下去。剧集改编自小说《兰香缘》，原著中的沈嘉兰容貌冷艳出众，剧集公布选角后，谭松韵的圆脸与少女感一度被指与角色不符。

谭松韵在《兰香如故》中，从少女一路演到老妇。（取自艺人工作室微博、互联网）

导演黄颖湘受访时解释，之所以会选中谭松韵，是因为她能同时接住角色的两面：“她自带世家小姐的温润教养与得体风骨，撑得起沈嘉兰的显贵身份；同时气质、言行又足够落地质朴，让人完全相信她褪去光环后，能成为挣扎求生的底层丫鬟。”

拍摄老年戏份时，谭松韵足足花了六小时完成老年妆。妆容十分逼真，除了皱纹还有老年斑，让部分观众直呼难以适应“甜妹变老太太”。也有观众称赞她演得细致，通过微微佝偻的身姿、颤颤巍巍的步伐，演出老妇人的姿态。

刘学义被指“大器晚成”

今年36岁的刘学义入行已有15年，他出道以来演的大多是配角，其中以古装仙侠角色居多，让他得到“神仙专业户”的称号。不少观众也称赞他长相周正，撑得起不同古装造型。

刘学义的古装扮相常获好评，他在《少年歌行》中的光头造型也被不少剧迷赞有型。（互联网）

直到2021年，他才首次在电视剧《清落》中担正。近几年，他陆续搭档鞠婧祎、吴谨言、唐嫣等，主演《花间令》《春花焰》《念无双》，几部作品播出后反响不错，让他逐步累积知名度。

《兰香如故》开播后讨论度与播放量皆不俗，身为主演的刘学义也被更多人看见。他此次饰演的角色林锦岐，与他过往的角色相比，性格更加沉稳、内敛。导演黄颖湘受访时称他是个“眼睛会演戏”的演员，认为他能用眼神传递不同情绪，“这既是天分，也是后天的修炼”。

刘学义在《兰香如故》中饰演弃笔从戎的武将林锦岐。（取自艺人工作室微博）

刘学义30多岁才迎来事业上升期，被一些媒体形容为“大器晚成”。也有粉丝替他觉得可惜，认为以他的条件，若能早些得到资源与机会，或许早已出头。对此，刘学义2024年受访时说：“没有什么应该被大捧特捧，我觉得就是顺其自然，到了什么位置就做什么样的事。”

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