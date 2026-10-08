（台北讯）台湾知名经纪人孙德荣日前受访时再度提及与陈乔恩过往的师徒恩怨，不解问道“我哪里对不起你？”，甚至撂下重话：“将来告别式不用来参加。”

一直保持沉默的陈乔恩10月6日在Instagram（IG）限时动态表态：“其实我真的没有恨你。”她不解，双方合作已是20多年前的旧事，当年合约到期时大家也是和和气气的，但孙德荣多年来屡屡提及自己时，却不免带着很多加油添醋的诽谤。她把这些话当成节目效果，所以一直不予回应。

陈乔恩说自己没有恨孙德荣。（陈乔恩IG限时动态截图）

孙德荣称在陈乔恩结婚时曾找人带话，但她说自己完全没有收到，更没有大和解的说法。陈乔恩说，自己过去的沉默是保护自己也尊重孙德荣；她未来将不会再作回应，也不希望莫须有的攻击言论一再发生。她最后强调，彼此之间根本没有什么需要解开的恩怨。

【更新】对于陈乔恩的回应，孙德荣说：“今天非常感动国际巨星陈乔恩的回答，让我深受感激。”他称赞陈乔恩是天生艺人，靠自己的毅力闯荡演艺圈，自己则只是在她身边的一个工作人员，看见她如今发展顺利，自己与有荣焉。

他也公开致歉：“如果有不了解你的地方，在此深感歉意，请大人有大量，不计前嫌。”