（台北讯）还记得传闻身家超过300亿台币（约12亿新元）的“话题怪咖”许纯美吗？68岁的她时隔九年公开亮相，10月8日在台北召开记者会，自曝被拖欠一笔100万台币（约4万新元）的欠款。

她说，2024年因为心软而借出100万台币给第一任丈夫李文清的女儿及未婚夫，没想到对方至今仍未归还。她称，对方当初曾拿六辆货车作为抵押，但她发现货车已经被卖掉，因此相当不满。“我是希望李文清还有女儿的继母能够还出这100万。”

曾盛传许纯美想砸40亿台币（1.6亿新元）包养香港天王黎明，她在记者会上对天发誓说是子虚乌有的谣言。“我高喊冤枉！我从来没有说过要用40亿（台币）包养黎明啦！”

许纯美日前被台媒拍到与一名男子外出，报道说她的男伴表现体贴，但她连忙澄清对方是她请来的临时司机，两人没有任何关系。她还说：“看到报道后，整个晚上都没办法睡，把我拍得像鬼一样。”

她也透露，这些年陆续有节目找上门，甚至有人带着现金找她，不过她目前没有复出的计划。她对自己过往的收视号召力仍有极大的自信，说：“我一退出演艺圈，怎么我的所有综艺节目一个一个收起来啊？”