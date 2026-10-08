新报业媒体将推出由新电信赞助的首部恐怖喜剧微短剧“CONNECTED”，讲述两名调查员穿梭于新加坡的各个角落，追查一连串离奇诡异的事件。

新报业媒体董事总经理郭又铨在10月8日（星期四）举办的媒体发布会上说：“我们一直在思考如何进化、如何创新，如何竭尽所能、不放过任何可能性，把新的内容和形式带到新加坡市场。”

新报业媒体董事总经理郭又铨在发布会上致辞。（吴先邦摄）

新电信新加坡首席执行官黄天聪则强调，虽然现在AI（人工智能）科技能够写故事，但人更了解本地文化和细节，“比如新加坡人的说话方式、行为、穿着和反应，这些微妙的东西在微短剧里很重要，只有人才能准确呈现。”

这部24集的微短剧由飞艺娱乐旗下的本地艺人林延芯和网红Fauzi Azzhar主演，故事灵感取自投稿至网媒STOMP的新加坡民间灵异故事。剧集中的虚构形象由新报业媒体动画师Harriet Buckland创作，结合原创摄影和真人实拍画面，再通过混合式视觉特效（VFX）和AI科技完成制作。

新电信新加坡首席执行官黄天聪强调人始终是故事的核心。（吴先邦摄）

新报业媒体内容创意与方案部总监黄彬炜在发布会上分享拍摄初衷时说：“因为新加坡人喜欢看这类（惊悚）内容，也很爱鬼故事，所以自然而然成为这个项目的出发点。同时我们也加入了喜剧元素，让微短剧变得更有娱乐性、更有共鸣，也没那么吓人。”

通宵拍摄恐怖题材胆战心惊

主演Fauzi在接受《联合早报》访问时分享，身为内容创作者，他虽然常拍搞笑视频，却是第一次参演微短剧的拍摄。他希望这部剧能提醒身处社媒时代的观众，重新与身边的朋友建立真实连结并互相关心。

他透露，这次和搭档林延芯在试镜时一见如故，两人在拍摄过程中有多达七成的内容是即兴表演。他在剧中的角色设定看似勇敢，但其实拍摄时Fauzi的内心非常害怕，“每次拍摄前都会有两个小时的排练时间，这对我们来说很有帮助。”

本地网红Fauzi Azzhar是微短剧“CONNECTED”的主演之一。（吴先邦摄）

让他记忆深刻的，是他独自在房间拍摄，而林延芯在房门外喊他的一场戏。那是剧中闹鬼的房子，恐怖的氛围让Fauzi感到害怕，“我不知道自己为什么会答应拍摄（这场戏），不过我为自己能做到而感到非常骄傲。”

人在海外的林延芯以电邮回复说，这是她第一次参演微短剧的拍摄，所以必须学会如何在短时间内进入角色状态，“不过这种快节奏的拍摄方式，在某些场景中反而帮了我，因为我没有时间去过度思考。”

Fauzi（左）和林延芯在微短剧中饰演调查员。（视频截图）

她坦言自己很害怕恐怖题材，平时从来不看恐怖片，然而这次全是在深夜进行拍摄，所以过程让她胆战心惊。她说：“我记得第一晚拍摄时，明明什么都还没发生，我的心跳就已经加速，因为我真的完全不知道接下来会发生什么事。”

林延芯回忆：“第一次拍摄结束后，我变得疑神疑鬼。甚至在外面看到黑猫都不敢靠近。”幸好拍摄团队一直在镜头后支持她，才让她不那么害怕。

“CONNECTED”将从10月10日起分三个部分，陆续在STOMP、HardwareZone论坛以及新电信的社媒平台播出。