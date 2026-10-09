挑情丑闻

The Scandal

可在Netflix观看

看完这部剧最大的想法就是，花花公子的甜言蜜语最好不要相信！这部大尺度韩剧改编自2003年韩国电影《丑闻：朝鲜男女相悦之事》，并取材自法国经典小说《危险关系》。故事以古代朝鲜为背景，讲述在礼教森严的时代中，一场围绕欲望与爱情展开的赌局，如何揭开被压抑的人心与情感。

满腹经纶的赵氏夫人（孙艺真Son Ye-jin饰）才华横溢，却因女性身份被困在深闺之中。丈夫为了续香火而纳妾，赵氏夫人不甘屈辱，于是向爱慕自己的花花公子堂弟赵元（池昌旭Ji Chang-wook饰）提出一个赌局。她原本要赵元诱惑丈夫的小妾李素玉（辛润夏Shin Youn-ha饰）并让对方怀孕，但是赵元却锁定了另一个目标——守节多年的左议政家寡妇安熙妍（Nana饰）。赵氏夫人答应赵元，若他赢了赌局，就满足他对自己的欲望。

孙艺真饰演的赵氏夫人，代表着被保守时代压抑的知识女子。（Netflix提供）

赵元原本以玩乐的心态接近安熙妍，利用她丧夫的心痛和身为寡妇的寂寞，拉近两人的距离，没想到在深入了解对方的过程中，假戏真做，对安熙妍产生了真感情。赵氏夫人的不甘和嫉妒彻底爆发，也让这场赌局变得越来越难以收拾。

孙艺真“反派”表现亮眼

孙艺真饰演的赵氏夫人是这场赌局的始作俑者，也是剧中“反派”。剧集开篇便点出她与赵元自幼结下的羁绊，而她代表的是被保守时代压抑的知识女子。她曾将自己撰写的文章交给赵元应试，使他获得“才子”之名，在社会站稳地位。

原本她打算在婚前和赵元私奔，却被父亲的一句话打动而打消念头。赵元在私奔之夜没能等到心爱之人，长大后花天酒地，心中却依然念着赵氏。没想到两人畸形的恋慕，后来转化成一场赌局。

孙艺真表现亮眼，在向赵元提出赌局时，眼神先是轻佻并带着诱惑，随后又流露出一种笃信自己能够掌控全局的自信。

Nana的丰满嘴唇让人出戏。（Netflix提供）

Nana饰演左议政家的长媳，还没来得及见到丈夫便已成了寡妇，并准备成为随夫而去的贞洁烈女。她起初见到赵元时像是见了鬼，浑身颤抖，不知所措，反应略显夸张。不少网民也吐槽Nana过于丰满的嘴唇“太欧美”，与古代背景格格不入，让人容易出戏。对此我也同意，因为她的厚唇实在太“抢眼”，甚至到了让人无法忽视的程度。

不少池昌旭的粉丝看完剧集后开始“退粉”，其实不难理解粉丝滤镜破碎的心情。剧中的他留着胡子，又是花花公子的设定，整体形象更像一个色眯眯的大叔，和过去许多人熟悉和喜爱的形象差距很大。我看了也有些难以接受，只能说，这或许是他身为演员的一次突破吧。

支线展现古代社会面貌

这部剧的原作是一部电影，改编成八集剧集后，故事有了更充裕的叙事空间。我没有看过原版电影，但从剧版可以看出，导演为不少配角增添了支线故事，用以展现当时社会的阶层观念、礼教与人情面貌。

池昌旭剧中的花花公子形象，让许多粉丝难以接受。（Netflix提供）

其中一条我觉得颇有趣的支线，是看似温和乖巧的左议政小儿子在遇见李素玉之后，被她深深吸引，甚至后来被母亲撞见与李素玉偷欢。李素玉最后依旧当上小妾，但怀上的是左议政家的孩子。两家人为了隐藏丑闻将计就计，某种程度上，这也正好让赵氏夫人的盘算得逞。

整体来说，《挑情丑闻》剧情不算太吸睛，抛开大尺度床戏，更多只是讲述人物之间互相算计和彼此利用的故事。