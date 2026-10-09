10月10日是世界精神卫生日（又称世界心理健康日，World Mental Health Day）。世界心理卫生联盟为提高人们对精神健康的认识和支持，在1992年起所提倡的日子，旨在提醒大家多关注自己和身边人的心理状态，明白心理健康的重要性。

随着科技进步网络喧闹社媒泛滥，年轻人机不离手刷屏接受碎片式信息，对他们的心理和精神健康起着一定影响。另外，随着全球银发海啸来袭，老年人的心理状况也是需要关注的一环。从性别角度来说，虽然女性患上心理疾病的几率较高，但男性因面对社会眼光和压力较少求助，相对比较隐性。简单说，人人都可能与心理病擦肩甚至碰个正着。

世界卫生组织（WHO）发布的最新数据与报告，全球超过10亿人口（即每八人中几乎就有一人）面对不同类型的心理健康问题。

以下推荐一部电影、一部剧集和一部纪录片，有的让你看到心理疾病可以如何以充满诗意的电影语言角度呈现；有的以戏剧张力展现愧疚感和焦虑如何对周遭人事物，影响四面牵连八方；也有提供心理健康“补剂”让你打个底的纪录片，引领你方方面面窥探心理疾病的面貌。

《余晖时光》讲述青春期少女不知如何面对抑郁症父亲的人生窘境。（互联网）

独立片：余晖时光（Aftersun）

在Filmhouse上映（10月9日4pm放映最后一场）；也可透过Apple TV On Demand租/买网版

说什么：苏格兰女作家导演Charlotte Wells（夏洛特威尔斯）的半自传处女长片。故事发生在2000年代初，11岁的苏格兰小女孩苏菲（Frankie Corio弗兰基科里奥饰）和年轻的父亲卡兰（Paul Mescal保罗麦斯卡饰）一起前往土耳其海滩度假村旅行，庆祝父亲的31岁生日。影片通过日常的游泳、晒太阳、打台球、唱卡拉OK，以及苏菲用DV摄像机记录下的画面，交织展现了父女之间亲密而温馨的互动。在看似轻松的假期背后，年幼的苏菲并未察觉，但观众和后来的苏菲会慢慢发现——年轻的父亲正饱受重度抑郁症之苦，以及经济拮据的折磨。

影片穿插了20年后的成年苏菲在记忆与录像带中审视父亲的片段。她也试图通过脑海中零碎的记忆和DV画面，去重新拼凑、理解那个当年熟悉又无比陌生的父亲，与伤痛和解。

演员Jonah Hill（左）同时也是心理医生菲尔斯图茨的病人，由他掌镜拍摄自己的治疗过程，角度新颖。（互联网）

纪录片：施图茨的疗愈之道（Stutz）

可在Netflix观看

讲什么：好莱坞演员Jonah Hill（乔纳希尔）是世界知名精神科医生菲尔斯图茨（Dr. Phil Stutz）的一位患者，并以此为傲。他甚至专门为这位医生及其独特的方法拍摄了一部纪录片。斯图茨将这些方法称为“工具”（the Tools），这是一系列旨在教导人们如何具体放下内心深处消极念头的手法，引导人们可以过上更幸福生活。影片展现了Stutz医生与Hill之间亲密而真诚的对话，期间Stutz医生分享了他40年职业生涯中的故事，并阐述了他独特的心理健康治疗方法。

《熊家餐馆》第五季剧照，里头角色继续与心魔和心理阴暗面搏斗，剧集充满戏剧张力。（互联网）

美剧：熊家餐馆第五季（The Bear Season 5）

可在Disney+观看

讲什么：一位曾在纽约顶尖米其林餐厅任职的年轻主厨卡米（Jeremy Allen White杰瑞米艾伦怀特饰），在哥哥麦克自杀离世后，被迫回到家乡芝加哥接手哥哥留下的、负债累累且濒临破产的旧式牛肉三明治店的故事。在追逐厨艺巅峰过程中，兵荒马乱的厨房带出每个人的阴暗面，戏剧冲突连连。剧集深入探讨了家庭创伤、心理焦虑、自我厌恶与愧疚哀伤等心理议题。剧集已陆续扫下21座艾美奖，第五最终季，主厨卡米还在与心魔搏斗，餐厅团队成员们也继续在一次次崩溃、磨合与集训当中，逐渐找到人生的意义和与自我和解的方式。