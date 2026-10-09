（香港讯）“宇宙最强”甄子丹的45岁太太汪诗诗，其模特出身的傲人身形遗传自优良基因。日前，甄子丹与汪诗诗的21岁爱女甄济如（Jasmine）在社媒贴出视频，为外婆汪徐莉君（Jennifer）庆祝69岁生日，视频中汪妈妈的极致冻龄状态震撼大批网民，高挑健美身材与姣好美貌引爆话题。

汪妈妈（左图左、右图）超级冻龄，震撼网民。（互联网）

穿吊带裙展S曲线 气场逼人如超模

甄济如在小红书以“介绍我美丽的外婆给大家！祝她生日快乐。”为题发文分享视频。视频中的汪徐莉君虽然已步入69岁，但保养功力极为惊人。她身穿一条贴身吊带裙亮相，不仅身材高挑纤细，完全没有赘肉，更展现出匀称流畅的完美曲线，穿起性感吊带裙毫无违和感。视频中她举手投足间尽显优雅温婉的贵妇气质，面容皮肤紧致白皙嫩滑，气场丝毫不输给模特出身的女儿汪诗诗与外孙女甄济如。

汪诗诗（左）和汪圆圆（右）去年为妈妈庆生。（互联网）

只大女婿甄子丹5岁 网民激赞与外孙女“像母女”

其实，汪徐莉君的超强冻龄状态早已多次引发热议。现年64岁的甄子丹仅比岳母小五岁，但汪妈妈每次公开亮相都保养得宛如女婿同辈。

69岁的汪妈妈冻龄有术，状态超好。（互联网）

这次在视频中与外孙女甄济如同框，两人互动自然亲密，冻龄模样更让大批网民惊呼两人完全不似隔代的祖孙，反而“像母女”。不少网民看过视频后纷纷留言激赞：“这哪里像69岁？”、“与Jasmine同框根本是母女吧”、“身材高挑又有气质，简直是超模级外婆”、“一家三代基因太强大了”。