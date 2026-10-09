（综合讯）相隔14年，72岁成龙再演寻宝专家“亚洲飞鹰”！

过去三个月，成龙一直忙于拍摄《飞鹰计划4：终极任务》。这部片由哈萨克斯坦导演Robert Kun执导，取景地包括哈萨克斯坦的阿拉木图和曼格斯套州、阿塞拜疆的巴库，以及上海、香港等。

随着在哈萨克斯坦的戏份于日前杀青，成龙星期三（10月7日）在首都阿斯塔纳出席了记者会，并获哈萨克斯坦副总统叶尔兰·卡林接见，双方讨论未来电影合作的可能性。会谈中，卡林强调，大型国际电影项目有助推动哈萨克斯坦本土电影产业发展，也能提升当地作为国际影视制作基地的吸引力。

谈起这次合作，成龙透露，构想早在2017年或2018年便已萌芽。当时，卡林访问中国时两人会面，卡林主动邀请他到哈萨克斯坦拍电影。成龙起初有些犹豫，坦言自己不熟悉当地文化，也不确定这个想法能否实现。

成龙说：“约一年后，卡林先生邀请我去阿斯塔纳。当时天气寒冷，还下着雪。他告诉我，他们组建了团队并已开始工作了。”

成龙表示感到很惊讶，因为哈方剧组甚至已开始创作剧本并选定了导演。

他说：“然后我去了阿克套，我们在那里讨论了拍摄地点和（影片的）整体效果。这个项目真的成立了！这种情况并不常见，通常我只对自己负责的项目充满信心。而在这里，一切确实进展顺利。”

电影接下来还会在上海继续拍摄，预计2027年上映。

受伤也继续拍戏

从《龙兄虎弟》《飞鹰计划》到《十二生肖》，成龙以跨国取景和高难度动作打造出冒险系列招牌。如今年过七旬的他，依然热爱动作片，据当地制片人透露，成龙虽不再兼任导演，但仍参与了《飞鹰计划4：终极任务》整体创作把关。

另外，制片人也透露，成龙在拍摄期间曾经肩部受伤，随后又发生肋骨骨折。尽管医生建议休息，他在数日后便返回片场。

这回成龙带着经典角色重出江湖，还走进较少出现在港产动作片中的壮丽中亚风景，令人期待能否再像当年一样，掀起寻宝冒险电影的热潮。