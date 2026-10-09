（台北讯）潘玮柏减肥成功，终于华丽变身“潘玮薄”。过去因身材忽胖忽瘦，屡屡成为网络热议话题，甚至连“暴肥浮肿照”都真假难辨的他，2026年首度揭开脸部严重浮肿的真相，坦言当时其实是罹患颜面神经失调（面瘫），服用类固醇治疗所产生的副作用。

如今为巡演狠下决心管理身材，最新近照一曝光，整个人仿佛一秒逆龄，46岁的大叔竟然重新找回少年感。

金发造型曝光 46岁逆龄状态好

潘玮柏先前曾透过社交平台放话，要让大家见证“潘玮薄”回归，甚至立下狠志，挑战一个月瘦10公斤，还特地学打网球燃脂，减重决心不容小觑。为了迎接巡演，他更祭出魔鬼训练菜单。

据悉，潘玮柏每天进行长达四小时的高强度舞蹈训练，在专业团队指导下搭配生酮饮食，每天饮水量维持约2200毫升，靠着饮食与运动双管齐下，一个月成功减掉七公斤，累计铲肉10公斤，减肥成果相当惊人。

潘玮柏两年前来新时受访，两部仍有点肉肉的。（档案照）

潘玮柏8日再度晒出最新“瘦身验收照”，头戴墨镜、顶着一头超吸睛金发，浑身散发潮流气息，整体造型帅度升级。照片一出，留言区风向也跟着大逆转，过去围绕着身材变化的讨论，如今几乎被一片赞叹声刷屏，明星好友林牧洁更忍不住留言大喊：“有够瘦！”

从过去被网友拿身材开玩笑，到如今成功铲肉、帅气回归，潘玮柏不只体态明显变精实，搭配招牌娃娃脸，更让46岁的他看起来毫无大叔感，冻龄男神再进阶。