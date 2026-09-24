歌手2019、可凡倾听之刘欢专访、鲁健访谈之刘欢专访、中国新歌声2刘欢演唱特辑

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济公、济公游记、面对面之游本昌专访、央视春晚游本昌相声小品合辑、游本昌电视剧品质盛典演讲

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中国老戏骨游本昌和歌王刘欢最近先后驾鹤西归，他们的精彩演技和演唱都引起无限怀念。

刘欢在七年前的湖南卫视歌唱竞技综艺《 歌手2019 》中过关斩将，拿下冠军，其他四强选手依序是吴青峰、“声入人心”男团（阿云嘎、郑云龙、鞠红川、蔡程昱）和杨坤。网上有刘欢的节目演唱特辑可看。

2017年，刘欢出任浙江卫视歌唱选秀综艺《中国新歌声2》导师，与获得季军的新加坡选手董姿彦有所交集，网上也有他在节目中的演唱特辑。

刘欢和卢璐一见钟情，相识七天就闪婚，一路幸福走到最后。23年前，他和妻子难得接受东方卫视专访，同台谈心，再看一遍他们讲述爱情故事，格外动容。

他曾接受东方卫视访谈节目《可凡倾听》主持曹可凡专访，畅谈生活；五年前也上过央视中文国际频道的《鲁健访谈》节目，表达对中国歌坛状况感到担忧，还说想拯救中国原创音乐。看他侃侃而谈，看不出他去世前患上“右侧股骨头缺血性坏死”，多年来饱受病痛折磨。

游本昌多次在影剧中扮演“济公”，几乎成为其代言人，更因此红到新加坡来。如今网上可以看到他在1985年和1998年的8集《济公》和20集《济公游记》电视剧演出，足以回味一番。

他曾多次上过央视春晚舞台，网上可见他的搞笑小品和哑剧集锦。

游本昌去世前在电视剧品质盛典上的最后一次公开演讲，90岁高龄全程铿锵有力，听得台下艺人感动到哽咽落泪，全场站立致敬，掌声经久不息。

他也先后接受过多个访谈节目访问，如在央视《面对面》畅谈人生哪有顶点。