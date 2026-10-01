上星期五去国家体育场看了加拿大歌手The Weeknd（威肯）的演唱会，意外打破了我对“本地观众比较冷静”的“迷思”。我推测原因有几个，或许是观众的年龄层偏低，也可能是有不少海外听众特地飞来新加坡看演唱会，但至少我身处的二楼看台区，目测大多数都是新加坡人。他们会站起来跟着音乐摇摆，也会大声欢呼尖叫，甚至还整齐地大合唱。虽说该不该“站起来”或“大声合唱”是永远无解的议题，但我想，只要放宽心享受现场的音乐和氛围，收获一个幸福的夜晚其实并不难。——曾慧仪

最近跟朋友说，“我在看《以家人之名》！”，统一收获了“难以置信”的表情和反应。事缘我不久前在社媒上看到有人剪辑了剧中三兄妹的逗趣互动片段后，被吸引了。加上喜欢《兰香如故》的谭松韵，于是就上Netflix找到这部旧剧。想想这大概就是现在许多人找乐子的方式。通过社媒的大数据推荐选择喜欢的娱乐，再去看完整版。把原创中能吸睛的内容，变成碎片式材料做推广，是大势所趋。但追根究底，原创必须好，引起共鸣，仍是不变的道理。若只是取巧，也只能把观众往弃剧的路上推。——赖婉丽

最近李佳薇的《甲乙丙丁》不时在脑海中响起，除了旋律抓耳，应晓璃的词也很洗脑，“你我怎么两清／怎么忍心／怎么做回甲乙丙丁／难道非要耗尽／所有委屈／再赔上这一条烂命”，很洒狗血却让人听得过瘾。但我更喜欢后来推出的粤语版，“睁开眼把曾经／爱都还清／不拖不欠的甲乙丙／身份倒退无声／不要提醒／谁深爱过无从记认”，三本木的词文字底蕴更厚实，编曲少了激昂，情绪却更浓。而李佳薇舍去高亢，改以沉淀内敛的方式诠释，带出与华语版截然不同的气质。原来同一首歌，换了歌词、编曲和唱法，差别竟如此之大。——李妙音