无间兄弟情 Brothers

可在Apple TV观看

观看这部剧，当然是为了大明星。

Matthew McConaughey（马修麦康瑙希）和Woody Harrelson（伍迪哈里森）在电影《艾德私人频道》（EDtv）和经典影集《无间警探》（True Detective）之后，第三度合作。八集剧每集32分钟，有几分伪纪录片风格，概念取胜，亦虚亦实制造趣味，多年老友一起搞笑乐在其中。不求此剧有突破，但求看完心情愉快。

剧集开宗明义“取材自真实传言”。据说两家人在2017年一起到希腊度假时，麦康瑙希的母亲无意中透露在和麦康瑙希父亲二度分手期间，也就是麦康瑙希出生前的九个月，和哈里森的父亲有过暧昧关系。麦康瑙希和哈里森之后毫无避讳公开当玩笑话，说两人或许是同母异父的兄弟，且从未进行DNA检测证实或驳斥谣言。万一他俩是兄弟，会如何？有趣的家族八卦就这样发展成了一部剧。

两位大众爱戴的明星凑在一起，情节纯属虚构但默契感情假不了。（取自Apple TV官网）

故事以女儿婚事告吹一家陷入愁云惨雾，哈里森带着妻女到多年挚友麦康瑙希在得克萨斯州奥斯汀的农场散心开始。作风截然不同的两家人住在一起，和乐融融却也陷入混乱。哈里森无意中从麦康瑙希妈妈口中得知陈年旧事，于是开始追查身世，而麦康瑙希却突然雄心壮志竞选得州州长……

相爱相杀好笑又温暖

剧集内容不重要，明星魅力是重点。两位大众爱戴的明星凑在一起，情节纯属虚构但默契感情假不了。

麦康瑙希和哈里森演的“自己”，100%符合大众形象。哈里森是住在大巴士的自由派嬉皮，崇尚环保，反对狩猎，家中孩子放养不管教，乱七八糟还有点疯，简直是混乱祸源。

麦康瑙希以作为得州之子为荣，家教严谨重规矩，一丝不苟似乎还有强迫症，嘴边挂着“正直、道德、信仰和拼劲”等价值观，随意坐在后花园喝啤酒就像啤酒广告场景。

影坛两大硬汉抛偶包自嘲搞笑，观众很难分清他们演的究竟是不是自己。（取自Apple TV官网）

观众大概很难分得清大明星们演的究竟是不是自己，但看见好莱坞最阳刚的两个男人有时一起耍笨讲垃圾话，有时起冲突翻脸互相伤害，无论如何却还很在乎对方，兄弟俩相爱相杀荒诞好笑又温暖。

霍兰泰勒演老妇抢镜

哈里森偷偷摸摸拼命要解开身世之谜，过程太胡闹，看时有点难投入。不过他和剧中扮演麦康瑙希妈妈的Holland Taylor（霍兰泰勒）的对手戏倒是很有娱乐性。这位凶悍狡黠兼政治不正确的老太太，的确成功地在两大明星当中稍稍抢走了一些视线。

每集片头出现哈里森（左图）和麦康瑙希（右图）成长照片，制造故事真实感。（取自Apple TV官网）

麦康瑙希竞选得州州长一段，最能引起我的兴趣。当事人近几年确实公开表示竞选意愿，坊间也传闻不断。剧中他努力恶补，认真铺排选举，沾沾自喜细数成就。写过600万畅销书自传《绿灯》，创立自己的龙舌兰酒品牌，还曾任得州大学的客座教授，岂料下一秒，却被竞选主任毒舌讥笑“大众不在乎你有无内涵，只想看你穿脚踏车短裤的翘臀”，要赢得选举，还是靠帅脸比较实际。

是残酷的。奥斯卡影帝抛开偶包在剧中对自己刻薄嘲讽，或许聪明的他早已认清现实。