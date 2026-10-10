还记得1980年代初在新加坡播出80集港剧《变色龙》吗？当年剧集播映时，街上一片冷清，人人赶回家中看粤语原音播放的剧情，据传当时的收视高达九成。在周润发、郑裕玲、郑少秋、汪明荃之前，这部剧首先掀起了新加坡的港剧热潮。

10月9日，传来这部剧的监制李兆熊于8日离世的消息，享年89岁。他也是TVB资深制作人、监制王心慰的丈夫。知名导演李力持9日在微博公布消息：“刚惊悉：李兆熊先生昨天离世。兆熊哥一路好走，感恩当年在亚洲电视得到你的教导提携，真诚尽责永记于心。”

李兆熊出身演艺世家，父亲为著名粤语片导演李晨风，母亲为资深演员李月清。受到父母的薰陶，他自幼与影坛结缘，早年当过童星，1960年代正式转到幕后担任编剧，经常与父亲李晨风合作，儿子编剧、父亲执导，拍出如《金粉世家》《苏小小》及《李后主》等无数脍炙人口的文艺电影改编佳作。

《大地恩情》打到TVB腰斩剧集

1973年李兆熊加入丽的电视，1977年正式升任为剧集监制，他擅长将家庭伦理与宏大时代变迁完美融合，在丽的电视开创无数写实剧集的先河，与麦当雄、屠用雄并称为“丽的三雄”。据说他对戏剧冲突非常有要求，一集要有四个高潮，力求吸引观众不换台，这种精益求精的态度使他的作品保持高水准。

李兆熊是《变色龙》的幕后功臣。（互联网）

李兆熊监制的经典剧集包括《电视人》《变色龙》《浮生六劫》及《大地恩情》系列。《大》更轰动一时，收视大幅领先对手TVB的同时，导致对方首次腰斩同期播映的剧集《轮流传》，创下香港电视史上的神话。

李兆熊与妻子王心慰相识于丽的，两人同为金牌监制。90年代，李兆熊逐渐淡出影视界，过着低调平淡的退休生活。王心慰效力TVB35年，作品包括《忠奸人》以及《烈火雄心》《巨轮》系列。她于2024年正式荣休，当时多名艺人为她举办荣休晚宴。

众主角红到受邀新加坡登台

TVB早期的导演大多从国外留学归来，他们推出的《网中人》《强人》《家变》等剧的聚焦对象多放在知识分子和精英阶层。丽的出品更倾向普通大众，如《大地恩情》以农民为题材，1978年在香港播出的《变色龙》则是选择了建筑工人、基层警察和小商人三个普通阶层的家庭。

剧集以三个年轻人邝志立（潘志文饰）、贺升（刘志荣饰）、程启聪（刘纬民饰）的成长、变化以及反目争斗为主线，剧情描述他们各自的人生与命运，表现当时香港时代背景下现代人的纷争与困境。剧名“变色龙”暗指剧中每个人的变化，也指人在时代、社会这个大环境中，很难保持自己的本色不变，都会像变色龙一样不断被外部环境裹挟着改变自我。三大男主潘志文、刘志荣、刘纬民，连同余安安、蔡琼辉、马敏儿、魏秋桦等女主都随剧集爆红，更因此受邀到新加坡登台。

因为《变》的成功，之后又有《新变色龙》《97变色龙》等剧相继推出。