（综合讯）蔡康永日前出席台湾民进党台北市长参选人沈伯洋竞总成立大会，引发中国大陆网民不满抵制，大陆企业也火速切割。对岸的财经专家、投资顾问吕晓彤，估算蔡康永过去在大陆赚了至少1亿元人民币（约1900万新元）。

微木控股创始人兼董事长吕晓彤在微博发文指出，蔡康永主持大陆辩论真人秀《奇葩说》，一季酬劳2600万元人民币（约500万新元），录一集就相当于在台湾录10集的收入。

在中国大陆主持的黄金年代

换句话说，蔡康永在限薪令前综艺酬劳累计约7000万元人民币（约1334万新元），之后到2024年又进帐约3000万元人民币（约572万新元），代言两年800万元人民币（约152万新元），商演一场160万元人民币（约30万新元），书卖了500万册等，“加起来保守估计，一个亿（人民币）。”

蔡康永在《奇葩说》作为主持人之一兼导师，展现他超强的逻辑及辩证能力，说起理来温文儒雅，又不失幽默，在对岸主持界站稳脚步。《奇》一炮而红，各学员及导师针对各主题火线交锋，各种意想不到的论点让观众耳目一新，节目也捧红了马薇薇、颜如晶、傅首尔、小鹿等辩手。蔡康永从第一季参与到第七季，从2014年贯穿到2021年，是他在中国大陆综艺主持的黄金年代。

但《奇》后续赛制及来宾没有太多变化，热潮不再而停播。蔡康永和小S在《康熙来了》停播后，2018年曾再度合作《真相吧！花花万物》在优酷网播出，当时想打造成“大陆版的《康》”，不过回响远远不如。

财经专家：蔡康永在止损

吕晓彤认为，蔡康永之所以愿意放弃过亿收入也要支持台独，就像艺人陶晶莹说的，他是个很冷静的人，估任何事都会想得很清楚，因此他其实是算清楚了，“大陆综艺红利过了，能接的资源在减少，继续维持人设的边际收益已经覆盖不了成本。所以他在最好的时候退场，把剩下的价值兑现到另一个方向。这不是情绪问题，是纯粹的止损判断。”

他指出，可怕的地方在于，大家花在蔡康永身上的时间、好感，甚至是真金白银，其实在他的资产负债表里，从来就不是资产，是已经完成变现的旧项目。“你以为你在喜欢一个人，其实你在参与一个项目。项目结项了，你就出局了。”

这篇发文引发热议，中国网民纷纷表示“这种两面派大把存在，蔡康永的问题，在于他公开站队了”、“其实就是他赚够了，年纪也大了，就想做自己了”、“以后不公开声明支持‘一个中国’的台湾人不能再上节目”、“像这种艺人应该不少吧，在大陆赚钱时候假惺惺说反台独，赚够了就变脸”。

太平轮沉船造成家道中落

1949年1月发生太平轮沉船事故，后来被吴宇森导演翻拍成电影《太平轮》系列。（互联网）

蔡康永因现身政坛活动掀起风波，其鲜少被提及的显赫家世也再度成为焦点。他出身上海望族，父亲蔡天铎生前为“中联轮船公司”经营者，曾遭逢被称为“东方铁达尼号”的太平轮沉船悲剧，让蔡家一夕之间背负巨额赔偿而家道中落，父亲甚至将这段经历从记忆中刻意尘封，鲜少对外提及。

蔡天铎毕业于上海复旦大学法律系，不仅是当时极具名气的律师，更曾和同乡创立中联企业，成为中联老板。1949年1月发生太平轮沉船事故——后被吴宇森导演翻拍成电影《太平轮》系列，正值国共内战时期，该船作为避难客轮，却在航行途中与他船碰撞沉没，造成大量罹难者。蔡康永过去在访谈中提到，这场海难对父亲而言是人生中不可承受的重担，沉重的债务压力让原本优渥的家庭环境瞬间变色。

尽管背负家族与海难的沉痛过往，蔡天铎对于子女的教育却从未松懈，对教育极为重视。在书香世家的成长背景下，蔡康永自幼便展现出色的文字天赋与逻辑表达能力，后来并未继承父志成为律师，而是选择追求影视梦，从东海大学外文系毕业后，赴美攻读加州大学洛杉矶分校（UCLA）影视硕士，返台后投身出版与媒体业，并透过综艺《康熙来了》跃升为华语圈一线主持人。