新加坡歌王林俊杰10月9日（星期五）晚上担任世界一级方程式赛车（F1）2026年新加坡大奖赛的压轴表演嘉宾。他在近一个小时半的演出带来多首经典金曲，让大批歌迷心甘情愿在烟霾天里来一场大型户外KTV。

林俊杰在当晚10时半准时登上政府大厦前草场舞台（The Padang Stage），在这场国际赛事以和Steve Aoki合作的英语歌曲“The Show”拉开序幕，并连续带来《圣所》《编号89757》《曹操》等歌曲。随后，身为F1粉丝的他兴奋向观众用中英文问候：“能够站上这个舞台，对我来说是梦想成真。这里有我最喜欢的体育项目，也有我最爱的人！”

林俊杰在演出中带来多首金曲，以及新歌“Rise Without A Sound”。（JFJ Productions 提供）

看过林俊杰的演唱会，就能感觉到这其实就是迷你版的“JJ20”演唱会。90分钟的演出中，林俊杰带来20多首歌曲，不仅换装，还有经典的钢琴弹唱和金曲串烧，并带来《她说》《记得》《爱笑的眼睛》《可惜没如果》等经典作品，让全场唱得尽兴。他也首次在新加坡演唱热门陆剧《逐玉》的主题曲《我对缘分小心翼翼》。演唱会期间，本地歌手楚晴（Jasmine Sokko）也登台和他共唱“Bedroom”，为演出助兴。

演出接近尾声时，林俊杰无预警献唱新歌“Rise Without A Sound”，并在演唱后突然宣布这首新歌将在凌晨12时正式上线，引来现场粉丝惊喜尖叫。他说：“这首歌来自未来的记忆碎片，希望接下来的日子，大家可以和我一起收集这些碎片。”

新歌唱完，他还带来《江南》《那些你很冒险的梦》《一千年以后》等，将许多KTV必唱歌曲浓缩到了F1舞台，金曲环节感觉比个人演唱会更密集。在烟霾天气中，除了记者，相信有不少歌迷都忍不住唱出“烟嗓”。林俊杰的演出在临近凌晨12时结束，相信歌迷们看得心满意足。有在场观众还拍到女友七七和林妈妈在私人观众席并排观看林俊杰演出，两人用手机记录舞台画面，互动自然融洽。

有眼尖网民拍到林俊杰女友七七（左）和林妈妈在观看演出。（取自微博）

Cortis粉丝凌晨排队进场

今年F1新加坡大奖赛演唱会迎来人气韩国男团“Cortis”，这也是他们首次在新加坡开唱。有现场粉丝和记者分享，虽然F1场地下午1时30分才开放入场，但她早上9时就已经到场排队；甚至还有海外粉丝凌晨两三点便开始守候，只为抢占最佳观赏位置。

Cortis首次来新加坡开唱。（Singapore GP Pte Ltd提供）

成员James在台上说：“F1选择在新加坡举办是有原因的。我们有机会参观这座城市，也有机会品尝辣椒螃蟹和许多美食。”一旁的成员们也附和道：“辣椒螃蟹实在太好吃了！”

演唱爆红歌曲“Go！”时，成员们还呼吁观众暂时放下手机、尽情享受现场气氛。记者在观众席后方，身边的粉丝一边举着手机录影，一边激动尖叫、跟着节奏蹦跳，气氛十分热烈。五名成员活力满满，Cortis在约50分钟的演出中带来多首歌曲如“REDRED”、“Go！”、“ACAI”、“TNT”等，几乎首首都是高能量的嗨曲。

Cortis在演出期间下台和粉丝近距离互动。（Singapore GP Pte Ltd提供）

他们也不忘开玩笑说：“这里又热又闷，我们跟赛车手一样，快要掉四公斤了！”他们二度演唱“FaSHioN”时，走下舞台和粉丝互动，有粉丝激动地往护栏前冲。现场气氛再度升温，观众越听越嗨，最后更齐声高喊“再多一首！”可惜演出时间有限，在离开前，成员们用新加坡式英语笑说：“Thank you lah！”为演出画下句点。