第21届首尔国际电视节（Seoul International Drama Awards）于10月8日在韩国首尔举行颁奖典礼，新加坡艺人马䲰娗以处女作《力挽狂篮》在公众票选中夺得新加坡“杰出亚洲之星”大奖，与韩国的Jisoo、中国的杨洋、日本的赤西仁（Jin Akanishi）等，在各自的区域获奖。

韩剧《金部长的梦想人生》获得国际竞赛单元迷你剧作品奖、韩剧作品奖，主演柳承龙（Ryu Seung-ryong）获国际竞赛男演员奖。在韩剧单元，具教焕（Koo Kyo-hwa）和林智妍（Lim Ji-yeon）分别凭（《人人都在与自己的无价值感斗争》与《美丽新世界》）获得男、女演员奖。影视原声带／歌曲奖（OST奖）则归男团RIIZE成员安东（Anton）主唱的《柔美的细胞小将》第三季歌曲“Close to Me”。

“杰出亚洲之星”旨在表扬过去一年在亚洲地区——韩国、中国、日本、菲律宾、泰国及新加坡）具有显著影响力的演员，由公众投票选出。Jisoo、杨洋和赤西仁也都脱颖而出。

也是2024年选秀综艺“才华横溢出新秀”亚军的马䲰娗，亲赴首尔领奖。

本届首尔国际电视节共有来自46个国家和地区的352部作品参赛。