（巴黎讯）加拿大美声天后Celine Dion（席琳狄翁）2022年底宣布罹患罕见疾病“僵硬人症候群”，严重影响她的日常生活与歌唱事业，经历高强度的复健与休养后，重新站上舞台巡演。日前她到巴黎开唱时突发意外，不只突然忘词，唱到一半还失去平衡而摔倒，让粉丝对她的健康状况相当担忧。

Dion于10月7日在巴黎开唱，在台上深情献唱法语经典歌曲“Pour Que Tu M’aimes Encore”（愿你再次爱我）时情绪相当激动，唱到一半突然断词，随后手捂着脸露出懊恼神情说：“我忘了该唱什么了。”

台下歌迷见状立刻接力大合唱帮助她完成演出，让她感动直呼：“感谢你们在这里，对不起。”

意外状况还不止如此，她演唱“Dans un autre monde”（在另一个世界）时，突然身体失去平衡摔倒，她迅速站起并向观众竖起大拇指，示意自己无恙。

不少粉丝担心这是“僵硬人症候群”导致的肌肉僵硬、痉挛以及容易失去平衡的症状。尽管如此，她仍然展现出专业的表演态度，继续完成当晚的演出。