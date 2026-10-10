心疼儿子生病还要“配合”自己的工作行程，新加坡艺人陈泂江破例向剧组请假，带儿子去医院动手术。

新传媒新剧《难言之瘾》10月9日举办茶叙，主要演员陈泂江、陈罗密欧、蔡绮慧、王禄江和沈琳宸出席接受媒体访问。

《难言之瘾》演员陈泂江（左起）、王禄江、陈罗密欧、蔡绮慧和沈琳宸出席媒体茶叙，分享拍摄点滴。（庄耿闻摄）

陈泂江接受《联合早报》访问时透露，这一年特别忙碌，这个月还得接连跑电影和剧集的宣传，工作量比较大。他除了忙到没有时间运动，咳嗽了一个月也没空看医生。但让他最难受的，是宝贝儿子近日须要动小手术，自己却抽不出时间陪伴。

他不愿意透露儿子病情，只心疼地说：“他的手术日期甚至须要配合我的时间，这让我去检视自己的工作和生活，因为不可能为了我的工作而延迟他的治疗，最后我决定跟剧组请假。”他坦言过去不喜欢麻烦或影响剧组，因此甚少请假，这次是为了儿子破例。

陈泂江的儿子刚在9月庆祝一岁生日。（取自艺人IG）

有了孩子更注重健康

陈泂江在戏中的角色患上睾丸癌，他希望通过这部戏让大家了解体检的重要性，早发现早治疗。他感慨地说：“有了小孩之后我更注重健康，想要健健康康活久久。我想在每一个重要的节日，以及孩子们的重要阶段都不缺席。”

育有一对子女的他，为了多陪伴孩子必须做出取舍，打算减少工作量。“过去20年我把工作放在第一位，但现在有了老公和爸爸的身份，加上父母也不年轻了，我想花多点时间陪家人。年初我带了全家人出国，对我来说是一个很好的决定。”

他很欣慰老婆教育得好，2岁半的女儿小小年纪就了解爸爸为何经常不在家。“她了解爸爸是为了家人努力工作，但我不想以这个为理由忽略他们。这一两年我在学习怎么去抓一个平衡点，唯一可以做的就是分出轻重，不是说哪个比较重要，而是怎么去平衡，例如在最短时间内完成工作，以便可以回家陪家人。”

以前的他什么商业活动都接，但近几年如果太忙，会选择推掉一些商业工作。“今年就推掉一些出国的活动，我想留在新加坡陪家人，也想把戏拍好。”

陈罗密欧买移动电源成瘾

因为缺乏安全感，陈罗密欧养成买移动电源（power bank）的“怪癖”，手机电量掉到70%就紧张，身边更有超过五个移动电源随时待命。

陈罗密欧在《难言之瘾》中演心理治疗师，角色因为成长环境的影响，偏爱和大龄姐姐交往，后来遇到蔡绮慧饰演的角色，才慢慢戒掉喜欢“姐姐”的瘾。

问他在现实生活中有哪些瘾，他笑着说：“我很喜欢买移动电源，每次看到有新科技面市或者容量更大的，就会去买，我觉得这是一个瘾。”

他坦言不喜欢看到手机电量不够，也希望自己的移动电源是最好最快速的。“我的手机电量只要掉到70%，我就开始紧张，开始找电源充电。跟我一起拍戏的人很喜欢我，知道可以随时跟我借插座或移动电源。”

他目前有五个移动电源，“高峰”时期大概有八个，若遇到紧急状况急须充电，身边没有移动电源，他就会花钱再买。他每次出国在机场会被电子商店吸引过去，看到喜欢的牌子推出新的移动电源就会手痒买下。

这样的“瘾”或许跟他“需要安全感”的性格有关。“我出国时会想要万无一失，须要知道每天大概的行程，不想突然做改动，让自己太紧张或太惊险。我是一个需要安全感的人，有时候经理人叫我做一些舒适圈以外的事情，我会犹豫，有时候甚至须要被逼才会去试。”

烟霾笼罩多个哮喘吸入器防身

陈罗密欧这种需要安全感的个性，在现在烟霾笼罩的时期就体现在他身边的哮喘吸入器（inhaler）数量上。

从小患有哮喘的他，每到有烟霾的时候就会买很多哮喘吸入器。他说：“家里一个，包里一个，车上一个。目前为止我还没有戴口罩，但车上有10个N95口罩备用。”

他透露小时候曾经晚上突然哮喘，严重到被爸爸载去急症部门。“小时候进出医院挺多次的，长大后我多做有氧运动，例如游泳来锻炼肺活量。”有哮喘的人不适合养宠物，所以他家中的宠物狗是不会脱毛的品种。

他认为哮喘也和身体免疫系统有关系。“如果你从小什么都要求很干净，长大之后就更需要干净的环境，稍微有点问题就很容易生病。”所以如今他不排斥接触肮脏一点的东西，让身体建立免疫力。

20集《难言之瘾》由黄光荣担任监制，张彦平和胡玮婷携手编剧，从10月19日起，每星期一至五晚上9时在8频道播出。