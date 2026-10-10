（综合讯）2018年好莱坞电影《疯狂亚洲富豪》将开拍续集！不过此次作品并非电影，而是将改编为八集的迷你影集，由HBO和华纳兄弟电视公司联合制作，预计于2027年正式开机。四位核心主角将回归重聚，包括男女主角亨利高汀（Henry Golding）、吴恬敏（Constance Wu）、奥斯卡影后杨紫琼，以及华裔男星钱信伊（Ronny Chieng）。

由亚裔阵容主演的好莱坞浪漫喜剧电影《疯狂亚洲富豪》（简称《疯》，Crazy Rich Asians）于2018年上映，当年在全球斩获亮眼票房，但多年来续集计划迟迟未有进一步动静。如今HBO官宣开拍影集续集，执导原版电影的华裔导演朱浩伟也将回归参与制作。

HBO官宣开拍《疯狂亚洲富豪》影集续集，执导原版电影的华裔导演朱浩伟也将回归参与制作。（档案照）

朱浩伟日前在社媒难掩激动之情，他说：“八年前《疯狂亚洲富豪》改变了我的人生，让我能与我认识的最具创意、最幽默的人合作。后来，这群演员纷纷成长为电影明星、超级英雄，作品屡创票房佳绩，还有一个荣获了奥斯卡奖。这次就像带所有人一起回家的感觉。”

《疯》改编自Kevin Kwan（关凯文）的原著小说。此次影集将采用每集一小时、共八集的形式呈现，为编剧提供更充裕的空间，去丰富关凯文笔下的角色与世界观。除了官宣的演员，当年参演电影的奥卡菲娜（Awkwafina）、陈静（Gemma Chan）和欧阳万成（Jimmy O. Yang）等，也是粉丝热切期盼能够回归续集的人选。

据悉，影集剧情将承接电影结尾展开。另有消息指出，该剧计划在美国纽约和新加坡两地取景拍摄，不过消息未获得平台证实。