2016年，《1989一念间》让更多观众认识邵雨薇；同一年，她在电影《楼下的房客》饰演张颖如，并凭这个角色入围第18届台北电影奖最佳女主角。之后电视剧、电影、舞台剧轮番出现，演员这个身份，也在一次次工作里变得越来越清楚。回头看这些年的作品，很容易把它理解成一个演员对事业的企图心，但邵雨薇说，早期那么拼命工作，还有一个很实际的原因：钱。“小时候会害怕自己吃不饱，或者要付房租，所以会焦虑。那时候什么工作都想也不想，马上就去做，就为了要赚钱。”

现在，她说自己终于来到一个比较有余裕的位置，即使停下来一段时间，也不会立刻担心生活怎么办。对一个曾经因为没有工作而不安的人来说，这份余裕带来的改变很直接，她终于可以挑。“我在挑选作品这个部分，可以开始更有自己的想法跟规划。这是我真的很想一直维持下去的样子。”

记得她曾经说目前事业已经来到自己想要的状态，报酬不再是第一考量，剧本和创作者变得更重要。所谓“想要的样子”，其实并不是一个具体的位置，不是一年一定要拍几部戏，也没有一个非达到不可的数字，而是她现在终于可以把自己想不想要，放到更前面。