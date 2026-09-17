Anne Hathaway（安妮哈撒薇）和Tom Cruise（汤姆克鲁斯）分别主演的新片《不存在的罪人》和《挖掘者》开画首周末票房跻身十大，但未能撼动冠亚军影片，排名第六和第七。

随着小六会考在9月30日结束，动画片“猛踩油门”吸金，不只新片《超级无敌羊咩咩大电影之怪兽农场》入榜，刻画友情的《误闯遗忘岛》和以小提琴音乐牵起情缘的《沧海琴声》，都晋升一个名次。

其中《沧》票房不降反升，第三个周末的票房比此前两个周末高。电影监制黎育维通过短信告诉《联合早报》，《沧》跃升第四名证明即使在竞争激烈的市场，本地观众依然愿意到戏院支持一部佳作，同时反映观众不是一味地青睐典型商业大片，而是乐于支持不同作品。

黎育维认为，《沧》引起观众的情感共鸣，因此口碑载道并持续发酵，进而形成具有威力的宣传法宝。电影拿下三项金马奖入围，对票房也有推波助澜的效应。

对主创团队而言，《沧》维持热度与势头，保持放映场次和稳健增长票房，才是成功的指标。黎育维说：“我的宏愿是希望《沧海琴声》能成为新加坡影史上最多人观看的电影之一。”

2026年10月1日至10月4日票房排名

①（2）生化危机（Resident Evil）

②（1）复仇者联盟4：终局之战Encore（Avengers: Endgame Encore）

③（4）误闯遗忘岛（Forgotten Island）

④（5）沧海琴声（The Violinist）

⑤（3）野兽之心（Heart of the Beast）

⑥（新）不存在的罪人（Verity）

⑦（新）挖掘者（Digger）

⑧（6）奥德赛（The Odyssey）

⑨（新）超级无敌羊咩咩大电影之怪兽农场（Shaun The Sheep: The Beast of Mossy Bottom）

⑩（8）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）