（香港讯）许志安10月10日晚上在红馆举行演唱会最终场，压轴嘉宾请来“歌神”张学友。据香港媒体报道，两人不仅难得同台飙歌，许志安更向张学友深情告白，坦言自己一直很想见到对方，甚至想要靠得更近一点，说完忍不住自嘲肉麻。

没想到张学友完全不害羞，当场主动牵起他的手，笑着回应：“现在都这么公开了，没关系啦！”突如其来的举动让许志安笑到不行，台下观众也瞬间爆出笑声。

有趣的是，张学友这次现身竟还藏着一段“买不到票”的插曲。他自爆原本只是想以观众身分欣赏许志安演唱会，没想到透过各种管道托人买票，始终没有下文，甚至连询问高层都碰壁。

正当他苦恼之际，许志安突然邀请他担任嘉宾，没想到不仅顺利进场，还因此拿到4张门票，让他忍不住笑说自己真的很开心。堂堂歌神竟然也有买不到演唱会门票的困扰，逗趣发言再次让现场笑声不断。

两人当晚合唱《我应该》。许志安说，得知张学友答应担任嘉宾后，便立刻找音乐总监讨论曲目，最后选定自己过去曾在演唱会翻唱的作品。没想到张学友听完，竟故意亏他是不是因为不用重新背歌词才选这首歌，让许志安连忙否认。

张学友接着拿自己唱歌时经常闭着眼睛的招牌模样开玩笑，强调虽然唱歌时眼睛张不太开，但所有歌词早已背得滚瓜烂熟，就连许志安负责演唱的段落也全部记住，展现歌神私下幽默的一面。

除了张学友亲自登台力挺，包括梁汉文、苏永康、佘诗曼、方力申及邝美云等演艺圈好友也到场支持。