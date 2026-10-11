（综合讯）防弹少年团（BTS）今年7月宣布不报名第69届葛莱美奖（Grammy Awards），被视作抵制新设立的“最佳亚洲流行音乐表演奖”（Best Asian Pop Music Performance），随后男团Stray Kids也宣布跟进。

BTS在今年7月集体发出声明，宣布不报名2027年葛莱美奖，并写道：“希望我们的音乐能以它本身的价值被聆听与喜爱，而不是因地区或语言被区分。我们感谢Army（BTS粉丝统称）以及一直支持我们的所有人。”此言论被视作不满葛莱美“特别”设立“最佳亚洲流行音乐表演奖”的行为。

消息一出，网上反应两极，有人认为音乐本应无国界，若是不支持BTS的抵制行为，等同认同葛莱美歧视亚洲人，应该力挺勇敢站出来的BTS；但也有人质疑团体是想为可能面临的第6次陪跑找台阶下。

然而，并非所有亚洲歌手都放弃登上葛莱美的机会。根据《福布斯》（Forbes）报道，亚洲地区歌手的报名名单中，有来自韩团BLACKPINK出身的Jennie，台湾的周杰伦，日本的米津玄师、Yoasobi、Psychic Fever、AKB48等，中国女星赵露思以及菲律宾男团SB19也都在名单当中。

第69届葛莱美奖颁奖典礼预计于2027年2月7日举行。